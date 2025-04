Ciudadano que perdió tutela contra Petro por bandera del M-19 dijo que tiene “sospechas”

El Consejo de Estado rechazó una tutela que solicitaba impedir al presidente Gustavo Petro seguir exhibiendo la bandera del M-19 en sus apariciones públicas, como ya lo ha hecho en varias ocasiones durante su mandato.

Según el fallo, las acciones del jefe de Estado corresponden a su interpretación de distintos hechos históricos del país. En ese sentido, el tribunal consideró que no hay elementos suficientes para restringir su expresión en este contexto y que con esto no estaría afectando a algún tercero.

Al respecto habló Duverney Ardila Germán de Ribón, quien interpuso la demanda. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, mencionó que, simplemente, como ciudadano se sintió “ofendido” por el hecho de que el presidente Petro expusiera “una bandera diferente a la de Colombia en actos públicos u oficiales”.

“No me representa como colombiano, así de senillo y creo que esto tiene que sentirlo quienes somos patriotas (…) En este momento estoy haciendo un ejercicio democrático y tengo muchas sospechas sobre los procedimientos de tutela que están haciendo los ciudadanos en Colombia”, subrayó.

En ese sentido, mencionó que actualmente en el país “es muy difícil ganar una tutela” y “contra el presidente menos”. De Ribón señaló que, en el caso de que algún ciudadano gane una demanda contra el mandatario, esto significaría que “estaría faltando a su juramento de cumplir fielmente” con las leyes de la Constitución.

“La sospecha que yo tengo con respecto a esta tutela es que hay cosas que no entiendo, no soy abogado, pero tengo conociendo, y estoy confundido porque, precisamente, el magistrado comentó que presuntamente yo no había presentado las pruebas. Para mí eso es delicado porque hice un convenio de las pruebas”, explicó.

De Ribón recordó el caso de Uruguay, en un viaje que hizo el presidente para un acto junto con el expresidente Pepe Mujica. Allí, Petro sacó una bandera del M-19 y desató polémica, pues, incluso, la ahora canciller Laura Sarabia, quien también estaba allí, se mostró incomoda.

Duverney expresó que esta es una de las pruebas que, según él, mostró en su demanda, pero que no fue valorada por el tribunal y por tanto no se consideró.

Al ser cuestionado sobre si esto solo es por la bandera del M-19 o es un descontento por otras, respondió que hay una ley que establece cuáles símbolos patrios son los que deben exponerse en este tipo de actos.

“No pueden ser ultrajados, eso no se puede permitir. Esto está contemplado en el código penal”, sentenció.