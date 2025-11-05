En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / Holocausto del Palacio: la oportunidad para que Petro condene uso de armas con fines políticos

Holocausto del Palacio: la oportunidad para que Petro condene uso de armas con fines políticos

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, le respondió al presidente Petro sin mencionarlo, diciendo que la toma del Palacio no fue una acción genial sino una acción demencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad