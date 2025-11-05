En vivo
“Las víctimas del Palacio de Justicia siguen esperando respuestas”: Ángela María Buitrago

A cuatro décadas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la exfiscal delegada ante la Corte Suprema y exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que el país sigue en deuda con las víctimas.

Retoma Palacio de Justicia
Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando guerrillero del movimiento M19.
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

