"Hay que despolitizar la tragedia del Palacio de Justicia": ex presidente de la Corte Suprema

En el especial de Mañanas Blu 10:30 AM, el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, José Roberto Herrera, pidió “despolitizar la tragedia del Palacio de Justicia” al cumplirse 40 años de la toma y retoma del edificio. Señaló que la paz solo será posible si el país deja de exaltar a los protagonistas de la guerra y se promueve el diálogo y el respeto por la vida.

“La paz nunca se logrará si politizamos la verdad. Hay que rechazar la violencia y exhortar al diálogo y la justicia”, afirmó Herrera, quien también fue comisionado de la Verdad. A su juicio, el país ha fallado en reconocer integralmente lo ocurrido durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Herrera explicó que “la verdad empezó a desaparecer antes de esas fechas”, debido a un pacto de silencio y la manipulación de las escenas del crimen. “Hubo lavados de cadáveres, pérdida de pertenencias y traslado anti-técnico a Medicina Legal. Todo eso borró la evidencia”, indicó.

El exmagistrado recalcó que existen dos grandes responsables: el M-19, como autor de una acción terrorista sangrienta, y el Ejército, cuya respuesta fue “violenta y desproporcionada”. “La verdad hay que analizarla integralmente. No se puede decir que hay un único responsable”, subrayó.



“El M-19 fue el originador de la tragedia, pero el ingreso de tanques y disparos convirtió aquello en una guerra campal. El único propósito fue aniquilar al enemigo, sin considerar a las víctimas ni a los civiles”, señaló Herrera al recordar los excesos cometidos durante la retoma.

Finalmente, mencionó que el expresidente Belisario Betancur asumió la responsabilidad política de los hechos, aunque aseguró que no ordenó el ingreso de tanques ni helicópteros. Sobre el presidente Gustavo Petro, explicó que “reconoció los antecedentes armados del M-19, pero aclaró que no estaba enterado de los hechos y que se encontraba en Zipaquirá”.