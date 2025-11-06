En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Nación

"Hay que despolitizar la tragedia del Palacio de Justicia": ex presidente de la Corte Suprema

El exmagistrado recalcó que existen dos grandes responsables: el M-19, como autor de una acción terrorista sangrienta, y el Ejército, cuya respuesta fue “violenta y desproporcionada”.

Toma de Palacio de Justicia en 1985 por el M-19
Empleados del Palacio de Justicia de Bogotá abandonan sus oficinas el 6 de noviembre de 1985, bajo protección policial, después de que un comando guerrillero del Movimiento M-19 ocupara el edificio y detuviera a 10 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de a más de 100 personas.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

