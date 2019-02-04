En vivo
Blu Radio  / Belisario Betancur

Belisario Betancur

  • Belisario Betancur y Luis Carlos Galán sobre el Palacio de Justicia
    Belisario Betancur y Luis Carlos Galán sobre el Palacio de Justicia
    Fotos: AFP
    Nación

    Revelan conversación entre Luis Carlos Galán y Belisario Betancur en toma del Palacio de Justicia

    En el documento también se conocen detalles de las conversaciones que tuvo Galán con Belisario Betancur y el entonces ministro de Justicia. Además, su visión de cómo se frustró una negociación con el M-19.

  • Toma del Palacio de Justicia
    Toma del Palacio de Justicia
    Foto: AFP
    Nación

    Corte Suprema conmemora 38 años del holocausto del Palacio de Justicia

    El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó por casi 30 horas la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

  • EPS.jpg
    EPS - Hospital
    Foto: AFP, referencia
    Nación

    Si EPS desaparecen, la gestión la debe asumir el Gobierno; sería riesgoso: exminsalud sobre reforma

    El exministro de Salud Jaime Arias Ramírez se refirió a la reforma del sector planteada por el Gobierno, en cabeza de la titular de la cartera, Carolina Corcho. El exfuncionario defendió el papel de las EPS.

  • Roberto Junguito
    Roberto Junguito
    Foto: captura video MinHacienda
    Economía

    Roberto Junguito era un gigante como persona y como economista: Carlos Caballero Argáez

    El fallecido economista fue ministro de Hacienda en dos momentos claves de la historia colombiana, explicó el escritor y columnista.

  • Roberto Junguito Foto Portafolio.jpg
    Roberto Junguito // Foto: tomada de Portafolio
    Sociedad

    Falleció el economista y exministro de Hacienda Roberto Junguito Bonnet

    Entre 1984 y 1985, cuando fue ministro de Hacienda en el gobierno de Belisario Betancur, impulsó el ajuste económico fiscal y cambiario que sacó a Colombia de una de sus peores coyunturas económicas.

  • 326701_Blu Radio. Homenaje a Belisario. Foto: Presidencia
    Blu Radio. Homenaje a Belisario. Foto: Presidencia
    Nación

    Duque rindió homenaje al expresidente Belisario Betancur

    Duque compartió las enseñanzas que le dejó el exmandatario durante su carrera política.

  • 321968_Foto AFP
    Foto AFP
    Nación

    “Paz no era solamente el símbolo de la paloma blanca”: conmovedora carta a Betancur

    Tras la muerte del expresidente colombiano, su nieta Paula Gaviria escribió una sentida misiva que se ha vuelto viral.

  • 321871_Blu Radio // Academia Colombiana de la Lengua // Foto: Blu Radio
    Blu Radio // Academia Colombiana de la Lengua // Foto: Blu Radio
    Nación

    Trasladan féretro de Belisario Betancur al Gimnasio Moderno

    A la velación han asistido diversas personalidades de la política colombiana, desde el presidente Iván Duque Santos hasta el fiscal Néstor Humberto Martínez.

  • 321850_Blu Radio // Román Roncancio // Foto: Blu Radio
    Blu Radio // Román Roncancio // Foto: Blu Radio
    Nación

    Las emotivas anécdotas del pintor de Belisario Betancur

    El artista recitó la carta de agradecimiento que el mismo Belisario Betancur le envió en época de campaña antes de ser elegido presidente.

  • 321771_BLU Radio, Belisario Betancur / Foto: El Espectador
    BLU Radio, Belisario Betancur / Foto: El Espectador
    Nación

    Decretan duelo nacional de tres días en memoria de Belisario Betancur

    Además de estas disposiciones, el Gobierno Nacional destacó la trayectoria del expresidente Betancur.

