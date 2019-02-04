Blu Radio Belisario Betancur
Belisario Betancur
Revelan conversación entre Luis Carlos Galán y Belisario Betancur en toma del Palacio de Justicia
En el documento también se conocen detalles de las conversaciones que tuvo Galán con Belisario Betancur y el entonces ministro de Justicia. Además, su visión de cómo se frustró una negociación con el M-19.
Corte Suprema conmemora 38 años del holocausto del Palacio de Justicia
El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó por casi 30 horas la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Si EPS desaparecen, la gestión la debe asumir el Gobierno; sería riesgoso: exminsalud sobre reforma
El exministro de Salud Jaime Arias Ramírez se refirió a la reforma del sector planteada por el Gobierno, en cabeza de la titular de la cartera, Carolina Corcho. El exfuncionario defendió el papel de las EPS.
Roberto Junguito era un gigante como persona y como economista: Carlos Caballero Argáez
El fallecido economista fue ministro de Hacienda en dos momentos claves de la historia colombiana, explicó el escritor y columnista.
Falleció el economista y exministro de Hacienda Roberto Junguito Bonnet
Entre 1984 y 1985, cuando fue ministro de Hacienda en el gobierno de Belisario Betancur, impulsó el ajuste económico fiscal y cambiario que sacó a Colombia de una de sus peores coyunturas económicas.
Duque rindió homenaje al expresidente Belisario Betancur
Duque compartió las enseñanzas que le dejó el exmandatario durante su carrera política.
“Paz no era solamente el símbolo de la paloma blanca”: conmovedora carta a Betancur
Tras la muerte del expresidente colombiano, su nieta Paula Gaviria escribió una sentida misiva que se ha vuelto viral.
Trasladan féretro de Belisario Betancur al Gimnasio Moderno
A la velación han asistido diversas personalidades de la política colombiana, desde el presidente Iván Duque Santos hasta el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Las emotivas anécdotas del pintor de Belisario Betancur
El artista recitó la carta de agradecimiento que el mismo Belisario Betancur le envió en época de campaña antes de ser elegido presidente.
Decretan duelo nacional de tres días en memoria de Belisario Betancur
Además de estas disposiciones, el Gobierno Nacional destacó la trayectoria del expresidente Betancur.