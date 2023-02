"Si EPS desaparecen la gestión la debe asumir el Gobierno; sería riesgoso": exminsalud sobre reforma

Jaime Arias Ramírez, exministro de Salud en el gobierno del expresidente Belisario Betancur y uno de los autores de la Ley 100 de 1993, con la que se creó el sistema de seguridad social integral, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de los puntos que se conocen de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno, en cabeza de Carolina Corcho, jefe de cartera.

“Esa experiencia de haber vivido el Sistema Nacional de Salud, en mi época, y ver lo que tenemos, es muy interesante. Tenemos una inmensa preocupación por lo que está ocurriendo y pueda ocurrir. La gente está muy asustada con todo esto, los pacientes no saben a dónde pueden ir, porque no hay claridad", señaló el exfuncionario.

De acuerdo con Arias Ramírez, hay 3 millones de pacientes de que su vida depende del sistema. "Eso nos ha llevado a preguntarle a la ministra una serie de cosas. El debate ha sido muy desorganizado, muy ideologizado y politizado”, indicó.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma que propone el Gobierno de Gustavo Petro es el punto de las EPS y su futuro en Colombia. Arias Ramírez recalcó que es complejo estatizar el sistema de salud y defendió el papel de las Entidades Prestadoras de Salud.

Publicidad

“Es un punto central, porque hay EPS buenas y malas. Pero la EPS, gústenos o no, es el centro articulador del sistema. Si desaparecen, el sistema cambia completamente. La EPS cumple la función de aseguramiento de la calidad, la gestión organizativa de la gestión", puntualizó.

En su concepto, es muy riesgoso, pues el estado colombiano y los hospitales públicos -resaltó- no saben manejar un sistema tan complejo como el de hoy. "Y ahí hay uno de los puntos fuertes: estatizar el sistema, y no sabe cómo hacerlo. Se trata de reemplazar un sistema que si bien tiene defectos sabe hacerlo, frente a otro que no tiene idea", finalizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa: