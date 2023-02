“Preocupa mucho que esa transición no está clara”: Claudia Vaca, sobre las EPS y reforma a la salud

En diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia Está al Aire, Claudia Vaca, profesora y directora del Centro de Pensamientos Medicamentos, información y poder, de la Universidad Nacional, habló sobre el pulso en el gremio de la salud por cuenta de la reforma que propone la ministra Carolina Corcho y las sensaciones que dejó en este sector tras el pasado fin de semana en el que socializó el proyecto del Gobierno.

Vaca, aseguró que hay preocupación por cuenta de las discusiones entre la ministra y las EPS, hecho en el que se ha centrado el debate en torno al proyecto, “creo que para la construcción de una política pública, mandar estos mensajes es inadecuado”.

En este mismo sentido, no desconoció que se trate de una reforma necesaria, “la salud no ha sido el derecho fundamental. Aceptemos que hay unas debilidades. El gran pecado de esta discusión es que no ponemos el foco en aquellas cosas que debemos mejorar y donde sí requerimos transformaciones”.

Con respecto a los pacientes y la transición a un nuevo modelo de atención, Vaca señaló que aún no es claro cómo será dicha transición para la operación y eso preocupa al gremio.

Por otro lado, se refirió a las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y señaló que “es un acuerdo en el planeta entero por la entrega de los profesionales de la salud. Nadie ha estado en contra de esa propuesta de dignificar a los trabajadores de la salud”.