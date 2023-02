Preguntas con las que exministros y exviceministros de Salud piden conocer articulado de la reforma

En un documento de seis páginas, un total de siete exministros y 11 exviceministros de Salud radicaron un derecho de petición ante la reforma al sistema propuesta por el Gobierno Nacional, a cargo de la titular de la cartera, Carolina Corcho.

"Como grupo nos encontramos al margen de las preferencias políticas individuales. No existe pertenencia ni obediencia a la agenda política de ningún partido. No es un grupo partidista ni electoral; como tal, no es partícipe del gobierno, como tampoco su opositor", se leyó en la misiva.

El grupo de expertos indicó que está atento a los planteamientos de la reforma para que se tenga un d ebate amplio y participativo.

"Basados en la evidencia, se apoyan todas aquellas iniciativas del gobierno que se consideren convenientes para mejorar la experiencia de los usuarios, asegurar la sostenibilidad del sistema de salud y el equilibrio entre sus diferentes actores, a la par que se señalan aquellas acciones o propuestas que no lo parezca", agregó este grupo de exfuncionarios.

En el derecho de petición, los exministros y exviceministros plantean 15 preguntas generales que abordan cinco aspectos básicos: participación en el proceso de consideración, deliberación y aprobación de la reforma, cumplimiento de mínimos constitucionales de la política pública, en la cual se enmarca la reforma estructural propuesta; razonabilidad, proporcionalidad y progresividad de las medidas propuestas; el régimen de transición y la sostenibilidad de la reforma.

El grupo está conformado por los exministros Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Diego Palacio Betancourt, Mauricio Santamaría Salamanca, Beatriz Londoño Soto y Fernando Ruiz Gómez.

Adempas de los ex viceministros Eduardo Alvarado Santander, Carlos Castro Espinosa, Juan Gonzalo López Casas, Blanca Elvira Cajigas Castro, Jairo Núñez Méndez, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo, Carlos Ignacio Cuervo Valencia, Diana Cárdenas Gamboa, Iván Darío González Ortiz, María Andrea Godoy Casadiego, Germán Escobar Morales y, finalmente, el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Aquiles Arrieta.

Todos ellos anunciaron la realización de un foro de conversación y análisis sobre las reformas necesarias para mejorar el sistema de salud colombiano.

