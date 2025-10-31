Nuevo Liberalismo confirma aval de Juan Manuel Galán para aspirar a la Presidencia 2026

El partido Nuevo Liberalismo oficializó la candidatura presidencial de Juan Manuel Galán para las elecciones de 2026. La decisión fue adoptada por unanimidad durante el Consejo Ordinario Nacional de la colectividad, en el que se resolvió otorgarle el aval como candidato único a la Presidencia de la República.

Con esta determinación, Galán se convierte en el segundo aspirante en recibir aval oficial de un partido político de cara a la contienda presidencial, consolidando su posición como uno de los primeros nombres definidos en el panorama electoral.

Durante su intervención, Galán agradeció la confianza del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo y aseguró que asume la candidatura con un sentido de responsabilidad y compromiso con el país.

En su discurso, destacó que el partido buscará conformar un gran equipo político, no solo para competir en la Presidencia, sino también en el Congreso de la República.



“Acepto con responsabilidad, con ánimo, con entusiasmo, con optimismo por lo que puede significar para nuestro país que el nuevo liberalismo logre conformar un gran equipo no solamente en el Gobierno nacional, sino en el Congreso de la República para avanzar en las transformaciones que nuestro país requiere con urgencia” afirmó el precandidato.

También afirmó que la prioridad del movimiento será proteger la democracia y la constitución política del 91. “Preservemos nuestra democracia, defendamos la constitución de 1991 y podamos resolver los problemas, darles soluciones a los ciudadanos para sus principales angustias y necesidades”.

Con el aval de su partido, Juan Manuel Galán inicia oficialmente su recorrido hacia la campaña presidencial de 2026, conservando un mensaje de defensa de la democracia y fortalecimiento institucional.