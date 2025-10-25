En vivo
Nuevo director de la Policía se compromete a garantizar protección a candidatos y elecciones

Nuevo director de la Policía se compromete a garantizar protección a candidatos y elecciones

El nuevo director delineó su plan de gestión basado en los pilares S2D, con énfasis en garantizar procesos electorales seguros y fortalecer la confianza ciudadana.

Director de la Policía Nacional, el brigadier general William Rincón Zambrano
Foto: Policía Nacional.
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Este sábado 25 de octubre se realizó en Bogotá el primer “conclave” del nuevo director de la Policía Nacional, el brigadier general William Rincón Zambrano, junto a los altos mandos de la institución. En el encuentro se definieron las prioridades para el cierre del año y la hoja de ruta hacia 2026.

El general Rincón reafirmó su compromiso con la protección de candidatos y el desarrollo seguro de los procesos electorales en el país. Señaló que la institución concentrará sus esfuerzos en garantizar la seguridad en puestos de votación y prevenir delitos electorales, en coordinación con la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral.

Esta afirmación por parte del nuevo director de la Policía Nacional hace parte de una de las tres dimensiones que orientarán su nueva gestión, agrupadas bajo el concepto S2D: Seguridad, Dignidad y Democracia.

En materia de seguridad, anunció acciones coordinadas para proteger la vida y enfrentar delitos como el microtráfico y la extorsión, además de fortalecer la investigación criminal, la inteligencia y la cooperación internacional frente al avance del crimen transnacional.

Sobre la dignidad, subrayó la importancia de reconocer el valor humano detrás del uniforme, promoviendo la empatía hacia los policías y garantizando su bienestar en educación, vivienda y traslados, bajo la premisa de “cuidar a quienes nos cuidan”.

Durante el encuentro también intervino el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien resaltó la importancia de atender las demandas ciudadanas en materia de seguridad y reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional de combatir las economías criminales y reducir los índices de homicidio en el país.

