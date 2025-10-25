En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alcaldía de Bogotá anunció ley seca para este domingo por consulta del Pacto Histórico

Alcaldía de Bogotá anunció ley seca para este domingo por consulta del Pacto Histórico

La ley seca comenzará a regir desde las 3:00 a. m. de este domingo 26 hasta las 6:00 a. m. del lunes 27 de octubre.

Ley seca en Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá, Registraduría.
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta del Pacto Histórico, una jornada electoral en la que se definirá quién será el precandidato presidencial de la colectividad, así como los aspirantes al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes.

Con motivo de esta jornada, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció en su cuenta oficial de X la implementación de la ley seca en la capital. La medida comenzará a regir desde las 3:00 a. m. de este domingo 26 hasta las 6:00 a. m. del lunes 27 de octubre.

Según informó la entidad, la decisión fue adoptada a solicitud de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de garantizar la seguridad durante la jornada electoral y ofrecer plenas garantías a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos.

La administración distrital destacó que su prioridad será preservar la seguridad y la convivencia en todos los puntos de la ciudad durante el desarrollo de las consultas.

Vale recordar que otras ciudades como Armenia, Popayán y el departamento del Huila también aplicará la medida durante este fin de semana. En contraste, Bucaramanga, Cartagena y Montería confirmaron que no implementarán la ley seca para la consulta del Pacto Histórico.

