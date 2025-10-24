Galán pide a Petro promover protesta pacífica ante concentración en Plaza de Bolívar de Bogotá

Para este viernes en Bogotá está convocado un plantón en la Plaza de Bolívar a las 4:00 de la tarde promovido por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X al inicio de esta semana.

Por estas manifestaciones, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de un trino y un video, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien invita a hacer un llamado a los manifestantes para que se concentren sin violencia y sin afectar el orden público de la ciudad.

“Por eso quiero hacerle un llamado al presidente Petro. Al ser usted quien convoca a esta manifestación, pídale a la gente, a quienes van a salir a la calle y a la Plaza de Bolívar, que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo”, afirmó el alcalde Galán.

Al respecto, el mandatario local aseguró que, si existen reportes de alteraciones del orden público, se va a utilizar la fuerza para evitar daños, vandalismo y agresiones a servidores públicos, como ocurrió la semana pasada cerca de la Embajada de los Estados Unidos.



Presidente @petrogustavo, le pido que usted, como convocante de las manifestaciones de hoy, haga un llamado a todos los que saldrán a la calle y a la Plaza de Bolívar a manifestarse, para que lo hagan de forma pacífica y evitar, a toda costa, actos de violencia y destrucción. pic.twitter.com/wlwMfUWUXC — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 24, 2025

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que respalde el actuar de la Fuerza Pública en las concentraciones en Bogotá y, asimismo, en diferentes manifestaciones que se puedan generar en el país a lo largo de este viernes.

Para las concentraciones de hoy, el punto confirmado por quienes van a participar es la Plaza de Bolívar, como lo aseguró el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Secretaría de Seguridad aseguraron que ya está dispuesto el plan de control y vigilancia en algunas zonas en las que se podrían generar concentraciones.