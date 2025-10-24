En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente
El Nogal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Galán pide a Petro promover protesta pacífica ante concentración en Plaza de Bolívar de Bogotá

Galán pide a Petro promover protesta pacífica ante concentración en Plaza de Bolívar de Bogotá

Por las concentraciones convocadas para hoy en la Plaza de Bolívar, el alcalde de Bogotá le envía un mensaje al presidente Petro para que las manifestaciones sean pacíficas. Sin embargo, afirma que si hay alteración de orden público, se usará la fuerza.

Galán pide a Petro promover protesta pacífica ante concentración en Plaza de Bolívar de Bogotá
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Foto: X @CarlosFGalan
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Para este viernes en Bogotá está convocado un plantón en la Plaza de Bolívar a las 4:00 de la tarde promovido por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X al inicio de esta semana.

Vea también:

  1. Gustavo Petro junto al alcalde Carlos Fernando Galán.
    Foto: Presidencia - Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    Galán alertó a Petro sobre plan de intimidar a Bogotá antes de ataque a Embajada: esto le respondió

Por estas manifestaciones, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de un trino y un video, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien invita a hacer un llamado a los manifestantes para que se concentren sin violencia y sin afectar el orden público de la ciudad.

“Por eso quiero hacerle un llamado al presidente Petro. Al ser usted quien convoca a esta manifestación, pídale a la gente, a quienes van a salir a la calle y a la Plaza de Bolívar, que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo”, afirmó el alcalde Galán.

Al respecto, el mandatario local aseguró que, si existen reportes de alteraciones del orden público, se va a utilizar la fuerza para evitar daños, vandalismo y agresiones a servidores públicos, como ocurrió la semana pasada cerca de la Embajada de los Estados Unidos.

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que respalde el actuar de la Fuerza Pública en las concentraciones en Bogotá y, asimismo, en diferentes manifestaciones que se puedan generar en el país a lo largo de este viernes.

Para las concentraciones de hoy, el punto confirmado por quienes van a participar es la Plaza de Bolívar, como lo aseguró el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Secretaría de Seguridad aseguraron que ya está dispuesto el plan de control y vigilancia en algunas zonas en las que se podrían generar concentraciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlos Fernando Galán

Gustavo Petro

Plaza de Bolívar

Protestas en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad