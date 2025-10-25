Estación de TransMilenio quedó convertida en 'plaza de mercado': todo quedó en video

El sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, continúa siendo el principal medio de movilización para millones de ciudadanos. Según cifras oficiales, más de cuatro millones de personas utilizan el sistema cada día. Sin embargo, los problemas que enfrenta no son menores. Entre los más comunes se encuentran la evasión del pasaje y la presencia de vendedores ambulantes, situaciones que afectan tanto las finanzas como la experiencia de los usuarios.

En los últimos días, una nueva controversia se tomó las redes sociales tras la difusión de un video en el que se observa cómo, en una de las estaciones del sistema, varios vendedores instalaron lo que parece ser una auténtica “plaza de mercado”. En las imágenes se aprecian productos como papas, cebollas largas, zanahorias y tomates dispuestos sobre el suelo de la plataforma, mientras los comerciantes ofrecen los alimentos a los pasajeros que transitan por el lugar.

Para algunos ciudadanos, esta práctica representa una oportunidad económica para quienes buscan el sustento diario. No obstante, otros usuarios la consideran una afectación al orden público, pues obstaculiza el flujo de personas, genera riesgos de seguridad y refleja el descontrol del sistema frente al comercio informal.

Usuarios piden control a TransMilenio por ventas informales

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Numerosos usuarios criticaron la permisividad del sistema ante estas situaciones, especialmente en horas pico, cuando la congestión ya es un problema constante.

“TransMilenio debe prohibir toda venta en estaciones y buses. Esos guardas que contratan, y la policía de las estaciones, no hacen su trabajo; dejan colar y permiten que suban hasta trastes”, escribió una usuaria en X, reflejando el malestar generalizado.

No es la primera vez que el sistema enfrenta críticas por la falta de control dentro de las estaciones. A los colados, la inseguridad y las aglomeraciones, ahora se suman las dificultades logísticas derivadas de las obras del metro de Bogotá, que han implicado el cierre temporal o la modificación de varias estaciones.



Riesgos sanitarios de comprar alimentos en la calle

Comprar alimentos frescos en puestos informales puede implicar serios riesgos para la salud. Frutas y verduras como papas, cebollas o tomates, cuando se exponen directamente al aire libre, pueden contaminarse con polvo, humo vehicular y residuos, lo que facilita la presencia de microorganismos patógenos.

La falta de condiciones higiénicas adecuadas agrava el problema. En muchos de estos puntos no hay acceso a agua potable ni a lugares para el lavado de manos o utensilios, lo que aumenta la posibilidad de contaminación cruzada.

Además, los vendedores suelen manipular alimentos y dinero simultáneamente, lo que puede facilitar la transmisión de bacterias como E. coli o Salmonella, causantes de infecciones intestinales y enfermedades gastrointestinales.

Aunque el lavado en casa ayuda a reducir el riesgo, la exposición prolongada a estas condiciones compromete la calidad de los alimentos desde su origen. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan adquirir productos únicamente en lugares autorizados y con las debidas condiciones de higiene.