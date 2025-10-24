En vivo
Petro dice tener datos de grupos criminales que intentan "desestabilizar" las elecciones

Petro dice tener datos de grupos criminales que intentan “desestabilizar” las elecciones

El presidente Gustavo Petro le pidió al nuevo director de la Policía, General William Rincón, verificar datos sobre grupos que habrían entrado al país para desestabilizar las elecciones del 2026.

Presidente Gustavo Petro.
Foto: EFE, Policía.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

En medio de la ceremonia de reconocimiento donde el presidente Gustavo Petro designó como nuevo director de la Policía al brigadier general, William Rincón Zambrano, el primer mandatario aprovechó el espacio para hacer una denuncia en relación con las elecciones del próximo año en Colombia.

El jefe del Estado sostuvo que tiene datos que hay que verificar sobre grupos que habrían entrado al país para “desestabilizar” los comicios electorales del 2026.

“Los planes de cuidado, que ya tenemos datos, señor general Rincón, que ya se los comunicaré personalmente, datos que hay que verificar sobre grupos específicos que han entrado al país para intentar desestabilizar a partir de violencia en las elecciones el país. Y nosotros no podemos dejarnos desestabilizar”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Sobre las elecciones del 2026, el presidente Petro insistió en que hay grupos que quieren infiltrarse en Colombia.

“Vienen las elecciones, prácticamente ya estamos en ellas con los problemas de grupos que quisieran volver las elecciones, un espacio para confrontar el Estado de Colombia, asesinando y poniendo en riesgo la elección, la decisión libre y genuina de los colombianos”, señaló el primer mandatario.

Todo esto en el marco de la ceremonia que se llevó a cabo en la Escuela General Santander, donde el general William Rincón asume como nuevo director de la Policía.

Este cambio en la dirección de la Policía se da luego de la decisión que tomó el presidente Petro y que comunicó durante una alocución presidencial de la salida del general Carlos Triana. Sin embargo, durante su intervención, el presidente agradeció al general Triana su labor en la institución.

