“Hablo con autoridad moral tras la tragedia de perder a mi hijo”: general Rincón

Durante la ceremonia en la escuela de cadetes General Santander, ubicada en el sur de Bogotá, Rincón habló de sus principales retos ahora que regresa a la institución; cabe recordar que el alto oficial se había retirado a inicios de 2025 tras ocupar cargos como la Inspección y la Unipep.

“Me comprometo a garantizar que la Policía acompañe a sus hombres y mujeres en los momentos más difíciles. No solo con palabras, sino con hechos concretos. Y lo digo con autoridad moral, porque lo viví. Los vientos fuertes de la indolencia, y la soledad, y de la ingratitud, y de la insolidaridad, en medio de la tragedia de perder a mi hijo”, dijo Rincón.

Y es que Rincón también es recordado por el doloroso caso del homicidio de su hijo en extrañas circunstancias al sur de Bogotá, el 24 de noviembre de 2024, un hecho que lo convirtió en una figura conocida fuera de los círculos estrictamente policiales.

Juan Felipe Rincón tenía 21 años cuando recibió una bala en medio de una riña en Bogotá. Foto tomada de Facebook, Juan Felipe Rincón.

El lunes en la mañana fue visto en el Palacio Presidencial, lo que avivó las versiones de que podría regresar a ocupar un rol protagónico.



“A partir de estas vivencias, he determinado que cuando un uniformado caiga herido, estaremos allí para sostener a su familia. Cuando uno de nuestros policías sufra una pérdida, o atraviesa una crisis emocional, tendrá el apoyo psicológico y el acompañamiento espiritual, sin temer a ser estigmatizado”, agregó el general.

El nuevo director aseguró además que una de sus tareas será priorizar la erradicación de la corrupción entre los uniformados, refiriéndose al caso de Diego Marín, alias 'Papá Pitufo' y considerado el zar del contrabando.

“Para que se sostenga la confianza ciudadana y el honor de nuestra institución. No vamos a permitir que referentes criminales como Diego Marín, más conocido, sigan permeando los estamentos y el talento humano de la Policía para sus fines de enriquecimiento ilícito y perversión moral”, puntualizó.