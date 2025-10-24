Gobierno convoca reunión de medios alternativos un día antes de la consulta del Pacto

A los correos de diferentes medios de comunicación digitales, comunitarios y alternativos les llegó hoy de manera sorpresiva un mensaje por parte de un remitente identificado como “Operador Alfa Logistic” en el que se les hace una invitación por parte del Gobierno nacional para participar en el II Encuentro Internacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales que se llevará este sábado 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.

“El Gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro los invita al Encuentro de alternativos, comunitarios y digitales que se realiza en Cartagena, mediante un esfuerzo que permitirá conocer y reconocer las experiencias que en este ámbito se desarrollan en los diferentes territorios”, se puede leer en el mensaje conocido por BLU Radio.

En el correo también les informan sobre la disposición de transporte y alimentación “la cual será cubierta por los organizadores”. Además, se comunica que el hospedaje será en un hotel ubicado en la zona de Mamonal, a quince minutos del Centro Histórico y el Centro de Convenciones.

Lo que llama la atención es que no hay suficiente información sobre la realización del evento, salvo unos pocos mensajes en la redes sociales tanto de Talento Digital del Mintic como de Telecafé invitando a participar del evento.



Fuentes consultadas por BLU Radio señalan que esta convocatoria se hizo de un momento a otro, sin algún aviso previo y que es curioso que este encuentro con un sector tan relevante para el Presidente Petro y su fuerza política, se dé un día antes de la consulta del Pacto Histórico.

Cabe recordar además que algunos de esos comunicadores y activistas digitales hoy son precandidatos al Congreso y buscan entrar en las listas de Senado y Cámara este domingo.

Publicidad

Incluso, el enlace que aparece en redes sociales con el formulario invitando a inscribirse a participar en el evento ya se encuentra cerrado.

Sobre la agenda, aunque no se conoce en detalle el minuto a minuto, fuentes consultadas por BLU Radio señalan que tendría la presencia del presidente Gustavo Petro.

Incluso, en una de las publicaciones de redes sociales se presentan varios invitados especiales de carácter internacional en el que aparecen periodistas y activistas abiertamente de izquierda como Inna Afinogenova y Laura Arroyo de Canal Red del exdirigente de izquierda español Pablo Iglesias; Javier Pineda, director del portal El Ciudadano de Chile; Sasi Alejandre, periodista mexicana; y Danny Bilbao, licenciado en relaciones internacionales y activista digital ecuatoriano conocido en sus redes sociales como @dannyelcomunista.

Publicidad

Blu Radio contactó al MinTIC buscando ampliar información sobre la premura de la realización de este encuentro y aunque no dio suficientes detalles, la ministra Carina Murcia aseguró que el evento se enmarca en la 14.ª Semana Global de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) de la UNESCO.