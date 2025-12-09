Tribunal rechaza tutela del Partido Liberal y avala nombre e imagen del Nuevo Liberalismo

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán informó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Partido Liberal, con la que se buscaba solicitar al Nuevo Liberalismo modificar su nombre, su logo y sus colores institucionales de cara a las elecciones de 2026. El Partido Liberal alegaba que el uso del término “Liberalismo” y de los colores rojo y blanco por parte del Nuevo Liberalismo generaba confusión en el electorado.

Galán celebró el fallo y aseguró que se trata de un reconocimiento a la trayectoria histórica y jurídica del movimiento. Señaló que la decisión “es un revés para quienes quisieron revictimizar la historia del Nuevo Liberalismo y para quienes intentaron borrar un legado construido con sacrificio, dolor, resiliencia y esperanza. Hoy nos levantamos frente a quienes quisieron distorsionar nuestra historia y nuestra lucha. El Nuevo Liberalismo es legítimo, es legal y está más vivo que nunca”.

BLU Radio. Partido Liberal / Foto: Twitter @PartidoLiberal

La acción presentada sostenía que la similitud de nombres y colores podía inducir en error a los votantes. En el escrito se afirmaba que “no existe duda que el nombre Liberalismo del Partido Nuevo Liberalismo se confunde con el Partido Liberal Colombiano, aunado que los emblemas y colores institucionales blanco y rojo son los mismos”. No obstante, el Tribunal decidió no acoger estas pretensiones.

Para Galán, el fallo ratifica que el Nuevo Liberalismo cuenta con reconocimiento legal pleno y que ningún actor político puede pretender modificar su identidad histórica. El dirigente insistió en que la acción promovida por el Partido Liberal buscaba distorsionar la memoria de un proyecto político marcado por la violencia y el asesinato de sus líderes fundadores.



Con esta determinación, el Nuevo Liberalismo no tendrá que modificar su nombre, logo ni colores para las elecciones de 2026.