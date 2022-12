‘Guía práctica del erotismo infinito’, el libro con tips para mejorar su vida sexual

Ezequiel López Peralta, escritor de la ‘Guía práctica del erotismo infinito’, pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones para hablar sobre su libro, una obra que promete no dejar a nadie indiferente en cuanto a sexo se refiere.

“En la parte de comedia presenté mi quinto montaje. Este libro lo escribí en 20 días, se tiene que pensar en lo que la gente necesita que, además, cambia mucho; en mi vida profesional sentí que las personas me pedían diferentes cosas como recetas prácticas para mejorar la vida sexual”, dijo.

“Me he negado a eso, no me gusta darle a mi público las cosas tan mascadas, no por ser mezquino, sino que me gusta que la gente piense y arme su propio esquema de lo que es la sexualidad y su estilo erótico personal”, añadió.

Por otro lado, López también se refirió a cómo logró unir el humor con el sexo.

“Es muy difícil hacerlo. Cuando uno está en ese espacio es complicado saber cuándo se cae en la vulgaridad, pero en otro lado uno se va a algo demasiado estructurado. Al final, nosotros salimos del teatro siempre habrá gente que piense cosas distintas”, comentó.

