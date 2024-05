Más de 8.000 docentes están en paro en Córdoba; hay cerca de 215.000 alumnos afectados

En plena crisis por los problemas en la transición del sistema de salud para los docentes del magisterio, en Córdoba cerca de 8.000 maestros se fueron a paro porque no les han cumplido con el pago del monto correspondiente a su incremento salarial para 2024.

Se trata del pago pendiente de un retroactivo salarial que supera los 6.700 millones de pesos por concepto del incremento por reajuste salarial, cuyos valores de los meses de enero y febrero aún no han sido cancelados para los docentes de 24 de los 27 municipios no certificados del departamento, teniendo en cuenta que el incremento salarial del 2024 se hizo efectivo con la nómina de marzo.

¿Qué dicen los maestros?

La molestia de los maestros, según Ermen Martínez, directivo central de Ademacor (Asociación de Maestros de Córdoba), radica en que no hay razón de los recursos, por parte de la Secretaría de Educación departamental, pese a que el Ministerio de Educación ya giró el dinero.

"La administración departamental no lo ha hecho. Hemos agotado todas las instancias. Hemos tenido diálogos con el mismo gobernador de Córdoba. Estos no se han comprometido con cumplirle lo que la constitución reza el pago oportuno de salarios de los trabajadores. Hemos tenido que llegar a esta instancia. Ya los maestros no soportamos y no podemos con tantas excusas", indicó el maestro.

Más de 200.000 estudiantes afectados

La situación, que afecta a 215.000 estudiantes de primaria y bachillerato, podría extenderse de manera indefinida, pues afirman los maestros que no volverán a clases hasta que no les cumplan con los pagos.

"El llamado que hemos hecho es de un estado de alerta permanente, si al día de hoy no nos solucionan para cancelar este retroactivo, seguiremos con nuestro accionar sindical", explicó Martínez.