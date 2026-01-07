Representante Forero denuncia aumento de la planta del Ministerio de Salud con 442 nuevos cargos

El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció que el Ministerio de Salud y Protección Social avanza en un proceso de reorganización institucional que contempla la creación de 442 nuevos cargos en la planta permanente de la entidad, con un costo anual proyectado de 59.403 millones de pesos.

La información fue conocida a través de un derecho de petición presentado por el congresista, en el que solicitó detalles sobre el rediseño organizacional y la formalización laboral prevista por el ministerio. En la respuesta oficial, la cartera de Salud indicó que, tras un análisis de carga laboral, se determinó la necesidad de priorizar la creación de nuevos empleos.

Según el documento, el ejercicio técnico concluyó que se requieren 442 cargos adicionales como parte del proceso de formalización laboral, cuyo costo anual proyectado para el año 2026 asciende a 59.403 millones de pesos. El ministerio también informó que el costo total anual de la nómina de la planta actual es de 94.218.379.462 pesos, cifra que incluye lo pagado a la fecha y la proyección hasta diciembre de 2025.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

En cuanto a la nómina de la planta propuesta, la entidad reiteró que el costo anual estimado para 2026 corresponde a los mismos 59.403 millones de pesos asociados a los nuevos cargos. No obstante, aclaró que aún no existe una fecha definida para la implementación y puesta en funcionamiento de la nueva planta.



De acuerdo con la respuesta entregada al congresista, el Ministerio de Salud ha adelantado las actividades y gestiones contempladas en la Circular Conjunta 100-011 de 2023 ante entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, señaló que la aprobación y asignación de los recursos por parte de Hacienda aún se encuentra en trámite, lo que impide fijar una fecha exacta para la entrada en operación de la planta propuesta.

En plena “emergencia económica”, en plena crisis sanitaria y en vísperas de elecciones @GA_Jaramillo quiere crecer la planta de @MinSaludCol en 442 cargos con un costo anual de $59.403 M.



Tras conocerse esta información, el representante Forero cuestionó la iniciativa y aseguró que se estaría impulsando en un contexto de crisis del sistema de salud. “En plena emergencia económica, con la salud en crisis y en vísperas de elecciones, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pretende crear 442 nuevos cargos en el Ministerio de Salud y Protección Social por un costo cercano a los 59.000 millones de pesos”, afirmó.

El congresista también sostuvo que el proceso se habría adelantado sin suficiente transparencia y sin responder, según dijo, los derechos de petición enviados por organizaciones sindicales. Asimismo, expresó su inconformidad con la prioridad del gasto, al señalar que, mientras persisten dificultades en el acceso a medicamentos, se estaría avanzando en la ampliación de la planta de personal del ministerio.