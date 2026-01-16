En vivo
Consejo de Estado aclara que EPS sí pueden pagar deudas antiguas con recursos de la UPC

El alto tribunal aclaró que las EPS pueden utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para pagar deudas o pasivos correspondientes a vigencias fiscales anteriores.

