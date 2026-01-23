Hospitales públicos alertan impacto del salario mínimo y cartera vencida en carta a MinSalud

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) envió una carta al Ministerio de Salud en la que expone las dificultades financieras que enfrenta la red hospitalaria pública del país, asociadas al incremento del salario mínimo y a la acumulación de deudas por parte de las EPS. En carta conocida por Blu Radio, la asociación dirigió la comunicación al ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta oficial.

En el documento, fechado el 7 de enero de 2026, ACESI señala que el aumento del salario mínimo para este año, fijado en 1.746.882 pesos más auxilio de transporte, impacta de manera directa a las Empresas Sociales del Estado, donde los gastos de personal representan cerca del 70 % del presupuesto total. Según la asociación, el incremento del 22,7 % no ha estado acompañado de un ajuste proporcional en los ingresos de los hospitales públicos.

La carta también advierte sobre el estado de la cartera hospitalaria. De acuerdo con la información expuesta, más del 60 % de las deudas que mantienen las EPS con los hospitales públicos supera los 360 días de mora y el monto total adeudado supera los 11 billones de pesos con corte a septiembre de 2025, situación que afecta el flujo de recursos para la operación de la red pública.

Además, ACESI menciona casos en los que algunas EPS no habrían aplicado incrementos autorizados de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en vigencias anteriores, lo que habría generado mayores presiones financieras sobre varios hospitales del país.



En el documento, ACESI denuncia que en departamentos como Boyacá y Santander algunas EPS, entre ellas Sanitas, no habrían aplicado el incremento autorizado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante 2025, pagando a hospitales públicos valores correspondientes a la vigencia 2024. Según la asociación, esta situación habría generado un déficit adicional cercano al 5,36 % en los recursos que debían recibir las instituciones por los servicios prestados.

La comunicación también hace referencia a la Resolución 2605 de diciembre de 2025, que ordena la equiparación de la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo para 2026. Frente a esta medida, la asociación advierte que algunas EPS estarían ofreciendo incrementos cercanos al 3 %, lo que, según el documento, no se ajustaría a lo establecido en la normativa vigente ni a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Ante este panorama, la asociación solicitó al Ministerio de Salud la apertura de una mesa de trabajo para analizar el impacto del aumento salarial, el traslado efectivo de los recursos de la UPC y acciones frente a la cartera vencida. Hasta el momento, no se conoce respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.