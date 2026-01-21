Choque de versiones entre MinSalud y la ACSC por denuncia sobre Equipos Básicos de Salud

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que dio respuesta a la solicitud de información presentada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) relacionada con la operación de los Equipos Básicos de Salud (EBS), así como al fallo de tutela que ordenó ampliar los datos entregados. De acuerdo con la entidad, la respuesta fue enviada el 11 de diciembre de 2025 y cuenta con certificados oficiales de envío y recepción.

Según el Ministerio, la ACSC radicó en agosto de 2025 una petición con tres puntos específicos, la cual fue atendida dentro de los términos legales. Posteriormente, el 29 de septiembre del mismo año, la Asociación presentó una nueva comunicación en la que solicitó ampliación de la información inicial e incluyó nuevas preguntas. Esta segunda solicitud, indicó la cartera, dio lugar a un trámite administrativo independiente que culminó con una respuesta ampliada.

La respuesta enviada en diciembre incluyó información sobre el número de Equipos Básicos de Salud, su composición, las modalidades de contratación, los rangos de remuneración y las responsabilidades en materia de inspección, vigilancia y control. El Ministerio señaló que la comunicación fue recibida y abierta por la ACSC el mismo día de su envío, hecho que, según la entidad, quedó registrado en los acuses electrónicos correspondientes.

El comunicado oficial también precisa que el fallo de tutela fue notificado el 12 de diciembre de 2025, un día después del envío de la respuesta ampliada. En ese sentido, el Ministerio indicó que la orden judicial de ampliar la información solicitada ya había sido atendida de manera material con la comunicación remitida el 11 de diciembre.



No obstante, en enero de 2026 la ACSC promovió un incidente de desacato al considerar que el fallo no había sido cumplido. Frente a esta actuación, la cartera de Salud sostuvo que la documentación existente demuestra que la información fue entregada y que el cumplimiento se realizó dentro de los tiempos establecidos.