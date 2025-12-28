En vivo
Ministerio de Salud de Perú da balance del sismo de 6.0 de la noche de este sábado 27 de diciembre

Ministerio de Salud de Perú da balance del sismo de 6.0 de la noche de este sábado 27 de diciembre

El temblor ha dejado "25 personas lesionadas, de las cuales 12 se encuentran hospitalizadas y 13 han sido dadas de alta", señaló el Ministerio de Salud en un comunicado.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

