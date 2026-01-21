La radiografía del colapso de la salud: Defensoría muestra el deterioro en los últimos 3 años

Entre enero y agosto de 2025, la entidad recibió y acompañó 18.451 acciones de tutela para exigir la protección del derecho a la salud. De ese total, el 24 % de estos casos estuvo relacionado con la negación o el no acceso a medicamentos esenciales, con mayor concentración en Quindío, Caldas y Antioquia.

A este escenario se suma una crisis financiera, ya que durante el último año se ha hecho más notorio el acumulado de deudas de las EPS con laboratorios, distribuidores, hospitales, gestores farmacéuticos e IPS.

En Nariño, las deudas de las EPS superan los 163.000 millones de pesos; en Chocó, la deuda con los principales hospitales públicos acumula más de 40.000 millones en cartera vencida; y en Vaupés, solo Nueva EPS adeuda cerca de 28.000 millones de pesos al hospital departamental.

Las consecuencias de esta situación ya son visibles en distintos territorios. En Sucre, 23 municipios registran problemas de suministro de medicamentos. En Nariño, se reportaron más de 32.000 fórmulas médicas pendientes y 2,29 millones de unidades farmacéuticas no entregadas. En Cartagena, las autoridades locales han recibido cerca de 60.000 quejas, mientras que en Manizales, a comienzos de 2025, se contabilizaban alrededor de 140.000 medicamentos represados.



Según la Defensoría del Pueblo, el 66 % de los medicamentos no entregados corresponde a tratamientos para diabetes y enfermedades cardiovasculares, a los que se suman fármacos para el manejo del dolor, afecciones del sistema respiratorio, salud mental y enfermedades neurológicas como la epilepsia.

El informe advierte, además, que dentro del top 10 de medicamentos con mayor reporte de no entrega figuran la metformina, la empagliflozina, el losartán, el valsartán, el amlodipino, el acetaminofén, la atorvastatina, la rosuvastatina, la hidroclorotiazida y vitaminas.

Estos medicamentos son fármacos de uso cotidiano y considerados esenciales para el control de la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, el manejo del dolor y otras condiciones crónicas.

Entre 2022 y 2025, Bolívar, Bogotá, Quindío, Santander, Nariño y Valle del Cauca concentraron más de 11.600 quejas, lo que representa más de la mitad de los reclamos recibidos en todo el país por vulneración del derecho a la salud.