Salud  / La radiografía del colapso de la salud: Defensoría muestra el deterioro en los últimos 3 años

La radiografía del colapso de la salud: Defensoría muestra el deterioro en los últimos 3 años

La Defensoría del Pueblo entregó una de las radiografías más detalladas del deterioro del sistema de salud en Colombia. Según revelan, el 66 % de los medicamentos no entregados son esenciales para enfermedades cardiovasculares.

