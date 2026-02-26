En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Cayó banda Los Piratas Amarillos en Cúcuta; sus víctimas eran universitarios

Cayó banda Los Piratas Amarillos en Cúcuta; sus víctimas eran universitarios

Cuatro hombres fueron capturados, luego de casi un año de seguimiento, denuncias ciudadanas y labores encubiertas que destaparon una cadena de robos violentos, fríos y planeados al detalle.

