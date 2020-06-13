En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Miley Cyrus

Miley Cyrus

  • Regresa Miley Cyrus como Hannah Montana
    Regresa Miley Cyrus como Hannah Montana //
    Foto: Disney Plus
    Entretenimiento

    Regresa Miley Cyrus como Hannah Montana: así luce 20 años después

    El especial contará con imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie, momentos icónicos revividos así como música característica de la serie.

  • Miley Cyrus.jpg
    Miley Cyrus
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Miley Cyrus, al estilo de Shakira, se vengó de su ex con su nueva canción "Flowers"

    "No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar pero luego recordé. Yo me puedo comprar flores", son las frases más polémicas que Miley Cyrus le dedicó a su expareja.

  • Miley Cyrus
    Miley Cyrus /
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Miley Cyrus lanzará su disco "Endless Summer Vacation" el próximo 10 de marzo

    Miley Cyrus dio un pequeño adelanto de la producción discográfica, al publicar un video de un minuto en sus redes sociales.

  • Coldplay.jpg
    Coldplay //
    Foto: Instagram @coldplay
    Entretenimiento

    Estos fueron los mejores conciertos en Colombia este 2022

    Bogotá, Medellín y Cali protagonizaron los mejores conciertos en Colombia con la presentación de diversos artistas nacionales e internacionales.

  • Miley Cyrus
    Miley Cyrus
    Fotos Twitter @MileyCyrus - AFP
    Entretenimiento

    Video: Avión de Miley Cyrus fue impactado por un rayo y tuvo que aterrizar de emergencia en Paraguay

    La artista compartió en redes impactantes imágenes del gran susto que se llevó.

  • 339719_BLU Radio // Miley Cyrus // Foto: AFP
    BLU Radio // Miley Cyrus // Foto: AFP
    Neilson Barnard/AFP
    Entretenimiento

    Miley Cyrus y los mejores memes por su visita a Colombia

    Tras varios años, Miley Cyrus regresó a Colombia para sorprender a sus seguidores con las canciones que la lanzaron a la fama.

  • Miley Cyrus _AFP.jpeg
    Miley Cyrus
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Miley Cyrus llegó a Colombia y desató la locura de fanáticos previo a concierto de este lunes

    “Gracias por una legendaria bienvenida Colombia”, escribió la cantante Miley Cyrus tras su llegada a Bogotá.

  • 339719_BLU Radio // Miley Cyrus // Foto: AFP
    BLU Radio // Miley Cyrus // Foto: AFP
    Neilson Barnard/AFP
    Entretenimiento

    Miley Cyrus anunció su concierto en Colombia: ¿dónde se presentará y cuánto cuestan las entradas?

    Tras varios años, Miley Cyrus regresa al país para sorprender a sus seguidores con nueva música.

  • Olivia Newton
    Olivia Newton
    Foto: Twitter @22davidperez
    Entretenimiento

    Reeditarán "Physical" de Olivia Newton John para celebrar su 40 aniversario

    El famoso álbum que incluye todos los éxitos que salieron en los años 80, saldrá en el mes de octubre.

  • Diego Sáenz
    Diego Sáenz
    Foto: Instagram (@saenzdiego)
    Entretenimiento

    “Me gustaría tomarme 40 botellas de tequila con Dua Lipa”: Diego Sáenz hizo varias revelaciones

    El reconocido locutor se le midió a un reto y sus respuestas lograron llamar la atención. ¿Qué más dijo?

CARGAR MÁS

Publicidad