Múnera acata fallo que tumba su designación pero advierte incertidumbre para el futuro de la UNAL

El saliente rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, aseguró que acatará la decisión de única instancia del Consejo de Estado que anuló su designación como directivo de la institución; sin embargo, cuestionó que esta misma deja un panorama de incertidumbre.

“Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña y muy estricto con el Consejo Superior”, dijo.

Y es que si bien la decisión del alto tribunal tumba el nombramiento de Múnera, no restablece de manera inmediata los derechos de José Ismael Peña. En su fallo concluyó que el Consejo Superior Universitario actuó sin competencia al intentar corregir, meses después, el proceso de elección del rector pese a que ya había concluido eligiendo a Peña.

“El máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional de Colombia, so pretexto de corregir una irregularidad, actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede desvirtuarse exclusivamente a través de una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, dice el documento.



En esa línea, para Múnera hay una responsabilidad grande en manos del Consejo Superior de Universitario para evitar problemas en la dirección de la institución.

“El equipo directivo llama a la comunidad universitaria a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma, que podamos debatir sobre la sentencia y sobre lo que nos espera en la universidad, pero además que podamos culminar el semestre realizando las funciones misionales que tiene nuestra institución y también con una coherencia académica y administrativa”, agregó Múnera, insistiendo en la necesidad de continuar el proyecto de constituyente universitaria.

La decisión queda entonces en manos del Consejo Superior de Universitario, liderado por el ministro de Educación y donde también están presentes dos delegados de Presidencia, uno del Consejo Nacional de Educación Superior, representante de estudiantes, del consejo académico y de exrectores.

Publicidad

Este proceso legal, e incluso de disputa política, comenzó en marzo de 2024. Inicialmente Leopoldo Múnera había ganado las elecciones de la comunidad académica, que es una de las etapas de la elección del rector de la Universidad y, ante esto, el presidente Gustavo Petro ordenó a la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, y todos los representantes del Gobierno a que respaldaran esos resultados.

Sin embargo, ya en la votación del Consejo Superior Universitario se cambió el método de elección y fue seleccionado José Ismael Peña, quien terminó posicionándose en una notaría tras cese de actividades de estudiantes y administrativos inconformes con el resultado.

En respuesta, el Gobierno citó a una nueva reunión del CSU alegando que el Ministerio de Educación no firmó la resolución de la elección de Peña y por eso debía cambiarse el rector, hasta que en junio, este órgano eligió a Leopoldo Múnera.