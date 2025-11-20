En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Múnera acata fallo que tumba su designación pero advierte incertidumbre para el futuro de la UNAL

Múnera acata fallo que tumba su designación pero advierte incertidumbre para el futuro de la UNAL

Para Múnera hay una responsabilidad grande en manos del Consejo Superior de Universitario para evitar problemas en la dirección de la institución.

Publicidad

Publicidad

Publicidad