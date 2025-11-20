El Consejo de Estado anuló elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional tras fallar una demanda entablada por el profesor José Ismael Peña.

El alto tribunal concluyó que el Consejo Superior Universitario actuó sin competencia al intentar corregir, meses después, el proceso del rector ya concluido que para la fecha era José Ismael Peña.

Leopoldo Múnera // Foto: Unimedios

El Consejo de Estado tomó una de las decisiones más importantes que tenía en su agenda: definir el futuro de la Rectoría de una de las universidades más importante del país. En una sentencia de única instancia, el alto tribunal concluyó que la universidad actuó sin competencia al intentar corregir, meses después, el proceso de elección del rector ya concluido el 21 de marzo de 2024, fecha en la que había sido designado José Ismael Peña Reyes como rector en propiedad.

Lo que señaló el Consejo de Estado es que, el Consejo Superior interpretó de manera errónea el artículo que permite corregir irregularidades en actuaciones administrativas, pero únicamente antes de que se expida el acto definitivo, es decir, antes de que se adopte la decisión que pone fin al trámite.



En este caso, el acto definitivo fue el nombramiento de José Ismael Peña, que quedó perfeccionado el 21 de marzo. Cualquier modificación posterior, señaló la sentencia, desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos, incluidos los de elección y nombramiento, que solo pueden ser invalidados por una decisión judicial y no por la misma autoridad que los expidió.

"El máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional de Colombia, con pretexto de corregir una irregularidad, actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede desvirtuarse exclusivamente a través de una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo", se lee en el comunicado del Consejo de Estado.