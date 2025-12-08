Fajardo le dice no a las consultas interpartidistas porque “benefician a los extremos”

El precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció que no se medirá en las consultas interpartidistas para escoger candidato el 8 de marzo, tal como sí lo tienen previsto varias figuras quienes se están agrupando en torno a sus afinidades ideológicas.

“Las consultas NO son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde”, dijo Fajardo en un comunicado que publicó a las 6 de la tarde de este lunes 8 de diciembre.

El aspirante aseguró que respeta a las personas con quienes le unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas, al destacar que “cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos”; sin embargo, él considera que hay alternativas diferentes a las consultas para propiciar la unión.

Fajardo apuesta por reagruparse alrededor de una fuerza que pueda ganar en la segunda vuelta sin medirse con otros aspirantes y mencionó directamente como autores de los extremos al abogado Abelardo De la Espriella y al senador Iván Cepeda. “La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”, comentó en un comunicado.



Sergio Fajardo Foto: Campaña presidencial de Sergio Fajardo

El exgobernador de Antioquia continúa con su mensaje de que es posible el consenso y que haya garantía del respeto a las instituciones. “Busco —y buscaré— en todos los colores y pensamientos a quienes quieren derrotar estos desafíos, con una única condición: el respeto a la institucionalidad y a la Constitución, nuestro verdadero pacto social, que debemos proteger con toda la fuerza de la democracia”, expresó Fajardo.

El anuncio también buscó dejar un mensaje de estabilidad al asegurar que “el proyecto está más fuerte que nunca” y aseveró haber aprendido del pasado. “Lo vemos en las calles y en las encuestas que corroboran que somos los únicos capaces de ganarle a los extremos. Necesitamos una nueva coalición política, social y territorial, que supere el caos de los extremos y quiero ser su representante. Las puertas están abiertas para encontrarnos”, manifestó.

Desde otra orilla, Fajardo se suma a la posición de Abelardo De la Espriella, quien no quiere medirse en una consulta, pero en política los tiempos cambian.

Durante el foro de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) la semana anterior, Claudia López dijo que no participaría en ninguna consulta; sin embargo, la exalcaldesa sí está interesada en hacerlo y radicó formalmente su intención de participar en una consulta. ¿Tendrá que ver ese posible cambio de decisión de Claudia con que sabía del anuncio de Fajardo y sin él en ese sector político se le haría más fácil ganar?