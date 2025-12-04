Cuestionaron a Sergio Fajardo por la "falta de huevas" y así respondió el precandidato

En Galapa, Atlántico, durante un evento político con campesinos, artesanos, productores de leche y personas con discapacidad, el precandidato presidencial Sergio Fajardo fue interpelado por un asistente que lo acusó de carecer de carácter. El reclamo se produjo cuando un hombre identificado por asistentes como Álvaro tomó la palabra para cuestionar al exgobernador de Antioquia, afirmando —en términos coloquiales— que a Fajardo le “faltaban huevas”.

El episodio es un nuevo capítulo dentro de los señalamientos históricos hacia Fajardo, recordando los cuestionamientos de hace cuatro años cuando, en medio de la contienda presidencial, le dijeron que era “tibio” o que se había ido “a ver ballenas”.

Durante la conversación en la mesa de trabajo en Mañanas Blu, los panelistas explicaron que la expresión utilizada por el ciudadano se enmarca en un lenguaje habitual de la política colombiana, con implicaciones coloquiales que asocian “tener huevas” con tener carácter, valentía o firmeza, pese a tratarse de un término con una clara carga machista. Se mencionó también que, en el país, la idea de “no tener huevas” se asocia con no insultar, no prometer agresiones y no recurrir al lenguaje violento para demostrar autoridad.

Tras escuchar el reclamo, Sergio Fajardo retomó la palabra ante el público del evento y respondió directamente al comentario, cuestionando la idea de que el carácter político se mida por la agresividad o el tono confrontacional.



“O no tengo huevas, yo le voy a contestar aquí al señor que está preocupado por las huevas mías. Fíjese usted cómo es la vida, que para ser valiente, para tener carácter, hay que gritar, hay que maltratar, hay que agredir, hay que arrollar al que no piensa como usted”, expresó el precandidato.

A propósito de mis huevas. Adelante. pic.twitter.com/kGcRKWRtaJ — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 3, 2025

Fajardo añadió que en Colombia, históricamente, quienes se presentan como los más “valientes” en política terminan, en muchos casos, involucrados en actos de corrupción: “Cuántos corruptos gritan, son valientes y dicen que huevas y son unos ladrones. Esos valientes no los queremos en Colombia”. Su planteamiento giró hacia reivindicar lo que llamó “la valentía de la decencia, de la transparencia y de la empatía”.

El video del momento circuló ampliamente en redes sociales, avivando el debate sobre lo que significa “tener huevas” en el contexto político colombiano. En Mañanas Blu, los panelistas discutieron la carga cultural y de género detrás de esa expresión y cómo, pese a ser considerada coloquial, reproduce una visión machista del carácter y la valentía.

Publicidad

La conversación concluyó con la reflexión de que el episodio no solo generó una respuesta viral, sino que reabrió el debate sobre el estilo político de Sergio Fajardo, su forma de hacer campaña y la persistente asociación —rechazada por él— entre agresividad y liderazgo en la política nacional.

