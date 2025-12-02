Sergio Fajardo revela por qué no se uniría a Abelardo de la Espriella

Sergio Fajardo, en diálogo con Mañanas Blu, se refirió a la última encuesta Invamer de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, ha establecido una posición clara y enfática respecto a posibles alianzas políticas, especialmente en relación con Abelardo de la Espriella. Fajardo afirmó que el único caso en el que se ha referido a una persona con nombre propio para descartar una alianza fue el señor De la Espriella, y la razón es categórica: "Nunca en mi vida estaría yo con una persona como él".

Las razones

El candidato presidencial y actual líder de Dignidad y Compromiso, explicó que el veto se basa en dos razones sencillas. La principal es la forma en que De la Espriella se expresa políticamente, particularmente cuando "habla de destripar".

Fajardo subrayó que su entendimiento de la política es radicalmente distinto, basado en la seriedad, el rigor y la disciplina, elementos que, según él, Colombia necesita. Defendió que en Colombia "no hay que destripar a nadie" y que su camino busca una democracia donde se respete a la gente. Rechazó la actual "discutidera" y la polarización que, a su juicio, son dañinas para el país. La polarización tiene efectos económicos, divide, y aumenta la violencia verbal, abriendo la puerta a muchas violencias. Fajardo insistió en que lo que él representa es lo que Colombia requiere.

Posicionamiento electoral

A pesar de que las encuestas lo ubican detrás de Iván Cepeda y empatado con De la Espriella en una primera vuelta, Fajardo manifestó confianza en que está siguiendo la ruta correcta. Subrayó que, según las mismas mediciones, él es "la única en Colombia hoy que puede ganarle a Iván Cepeda" en una segunda vuelta.



Fajardo reconoció que, aunque no es seguro que llegue a la segunda vuelta, aún falta "mucho camino por recorrer". Destacó que, a diferencia de otros candidatos como Cepeda y De la Espriella, él ha estado "por fuera de los titulares," sin insultar, gritar o maltratar a nadie. Afirmó que su voz se está escuchando en toda Colombia, trabajando como una "hormiga silenciosa".

Fajardo concluyó que su reto es ser la alternativa entre los extremos: "Adelante con Fajardo, atrás quedan los extremos y un paso adelante". Su campaña sigue avanzando, a pesar de las especulaciones y los "nervios" de otros políticos.

