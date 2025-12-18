¿Quiénes sí y quiénes no tienen entrada en la Gran Consulta? Precandidatos botan sus cartas

Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán lanzaron la “gran consulta por Colombia”, una alianza que no está cerrada a recibir a otros precandidatos presidenciales.

Incluso, la precandidata Vicky Dávila le hizo un llamado a otros precandidatos para que se unan a esta coalición. “Ojalá esta gran consulta por Colombia sea más grande, ojalá venga una unión más grande, una unión más completa y desde aquí les digo: Paloma, Juan Carlos Pinzón, Daniel Palacios, a todos, Enrique Peñalosa, no quiero dejar ningún nombre por fuera, a todos los que estamos de acuerdo con un país diferente y mejor, a todos los invitamos a que vengan a esta gran consulta por Colombia”, aseguró la precandidata Vicky Dávila.

En diálogo con Mañanas Blu, algunos de sus integrantes contaron quiénes tienen entradas y quiénes no, en la coalición conformada por, en su mayoría por precandidatos de centroderecha.

Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, entregaron detalles sobre cuáles son su líneas rojas de cara a las elecciones presidenciales que se vienen para el 2026.



La consulta, que busca posicionarse como la única de centro derecha (aunque algunos ya la ven inclinada más hacia la derecha), ha reunido a seis aspirantes que insisten en que su propósito es el país y no una etiqueta ideológica específica. Juan Daniel Oviedo, por ejemplo, quien se define como de centro, sostiene que la consulta es "de propósito".

De manera similar, Aníbal Gaviria se describe como un hombre pragmático y de soluciones, dispuesto a usar medidas tanto de izquierda como de derecha si son efectivas, y subraya que temas como la seguridad no deben ser polarizados ideológicamente.

Aníbal Gaviria

Las reglas de ingreso y salida

Para garantizar la coherencia y evitar el "trauma" de coaliciones pasadas, como la Centro Esperanza de hace cuatro años, los candidatos establecieron un marco simple denominado el "acuerdo de la servilleta".

Este acuerdo tiene tres puntos fundamentales. Primero, los firmantes se comprometen a ir a una consulta popular el 8 de marzo y a apoyar activamente al ganador. Segundo, para el ingreso de cualquier nuevo candidato o movimiento, se requiere el consenso de los seis aspirantes actuales. Tercero, para salir o ser excluido de la consulta, se necesita una mayoría.

Aníbal Gaviria enfatizó que si bien todos apoyarán al ganador, la idea es ser un equipo de trabajo y no una "chichonera política" basada en cuotas o puestos. Juan Manuel Galán añadió que el ganador deberá representar a los demás como un equipo de gobierno, incorporando sus ideas para trabajar de manera conjunta.

Juan Manuel Galán

La regla del consenso se ha convertido en el principal filtro para el ingreso de nuevos precandidatos, incluyendo figuras destacadas que han manifestado interés o han sido objeto de debate en la opinión pública.

Sergio Fajardo, quien se negó a unirse citando malas experiencias previas, tiene el camino cerrado tanto por su decisión como por las dificultades jurídicas (no manifestó su interés antes de la fecha límite del 8 de diciembre). No obstante, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria no cerrarían la puerta si Fajardo cambiara de opinión, pero cualquier acción requeriría la discusión y el consenso del grupo.

Respecto a Claudia López, su posible ingreso es "difícil". Aunque Aníbal Gaviria la ve como una persona transparente y valora que haya expresado públicamente arrepentimiento por haber votado por Gustavo Petro, Oviedo señala que los cambios de parecer de López en el pasado, especialmente frente al actual gobierno, complican la consecución del consenso dentro del grupo.

Sobre los nombres propuestos por la audiencia y la prensa, como Daniel Palacios, Paloma Valencia y Pinzón, las opiniones son divididas y demuestran la existencia de "líneas rojas". Juan Daniel Oviedo sería reacio a votar por Daniel Palacios si este continúa simplificando la política a que el enemigo del país es Petro, equiparando esa visión con la ultraderecha de Abelardo de la Espriella.

David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo.

Sin embargo, Oviedo ve con buenos ojos a Paloma Valencia, reconociendo su sensatez. En contraste, Aníbal Gaviria es claro: su línea roja es la continuidad del actual gobierno y la ultraderecha representada por figuras como Abelardo de la Espriella.

