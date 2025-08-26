Publicidad

Valeria Afanador

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Intento de motín en cárcel de Villahermosa de Cali: dos personas resultaron heridas

Intento de motín en cárcel de Villahermosa de Cali: dos personas resultaron heridas

En un video compartido en redes sociales se observa cómo varios de los reclusos se enfrentan entre ellos mismos e incluso con los integrantes de los grupos especiales del Inpec.

Guardias del Inpec controlan intento de motín en la cárcel de Villahermosa
Captura de pantalla de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 03:27 p. m.

Un intento de motín que se registró en el patio 1A de la cárcel de Villahermosa, ubicada en el oriente de Cali, Valle del Cauca, terminó convertido en un hecho de alteraciones del orden público que generó caos durante varios minutos en el centro carcelario.

En un video, compartido en redes sociales, se observa cómo varios de los reclusos se enfrentan entre ellos mismos e, incluso, con los integrantes de los grupos especiales del Inpec, quienes son los encargados de la seguridad al interior del establecimiento carcelario.

Este hecho dejó como saldo dos internos con lesiones leves, quienes fueron atendidos por personal médico del lugar, sin necesidad de ser trasladados a centros asistenciales de la capital del Valle.

Minutos después de los desmanes, la situación logró ser controlada por los guardias, quienes evitaron la fuga de los presos. En la cárcel se refuerzan las medidas de seguridad con personal del Inpec para evitar que se presente otra situación similar que ponga en riesgo la vida de los internos.

Vea el video:

