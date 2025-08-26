Motín en estación de Policía de Bucaramanga dejó 14 detenidos con heridas leves

Un motín registrado en la Estación de Policía Norte, en Bucaramanga, generó momentos de tensión tanto al interior como en los alrededores de la unidad policial. De acuerdo con las autoridades, internos privados de la libertad protagonizaron disturbios y alcanzaron a quemar colchones dentro de una de las celdas, lo que provocó una emergencia que fue controlada oportunamente por el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Los hechos se presentaron, en la carrera 15 con calle 4, en el norte de la ciudad. Según el reporte oficial, la quema de elementos fue contenida por el personal uniformado sin que se presentaran heridos graves ni afectaciones a la infraestructura de la estación.

Sin embargo, la situación generó malestar entre los familiares de los reclusos, quienes adelantaron una protesta frente a las instalaciones de la estación policial. Los manifestantes, que aseguraron que no se les permite el ingreso de visitas y que la alimentación de los internos no es adecuada, bloquearon la carrera 15 entre calles 3 y 6, impidiendo el paso de vehículos en ambos sentidos hasta la medianoche, cuando finalmente habilitaron la vía.

Durante la emergencia, en el lugar hicieron presencia unidades del GOES, el Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, uniformados adscritos a la estación Norte, la Defensoría del Pueblo y gestores de convivencia de la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de controlar la situación y atender a los detenidos.

"Desde hace varios días los familiares de los detenidos que están en las diferentes estaciones de la Policía han denunciado mala alimentación y que se encuentran incomunicados", afirmó el veedor penitenciario Hernando Mantilla.

Una ambulancia de la empresa AMG se trasladó al sitio para valorar el estado de salud de los internos. Catorce de ellos presentaban lesiones superficiales auto infringidas, que no requirieron traslado a un centro asistencial. Sin embargo, un detenido identificado como Pompilio Meléndez Vargas, de nacionalidad venezolana y sindicado por el delito de homicidio, fue remitido al Hospital Local del Norte por una laceración en el brazo y una molestia en el hombro que venía padeciendo desde días atrás por una caída. Posteriormente fue regresado a la celda 3 de la estación.

Las autoridades confirmaron que el orden fue restablecido y que no se reportaron daños graves las instalaciones ni agresiones contra el personal policial. Se mantienen los diálogos con los internos y sus familiares para garantizar el respeto de los derechos humanos y evitar nuevos disturbios.