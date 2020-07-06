Publicidad

Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Blu Radio  / Cárcel Villahermosa de Cali

Cárcel Villahermosa de Cali

  • Guardias del Inpec controlan intento de motín en la cárcel de Villahermosa
    Captura de pantalla de video
    Pacífico

    Intento de motín en cárcel de Villahermosa de Cali: dos personas resultaron heridas

    En un video compartido en redes sociales se observa cómo varios de los reclusos se enfrentan entre ellos mismos e incluso con los integrantes de los grupos especiales del Inpec.

  • Juan Davis Andulce.jpg
    Pacífico

    Murió guardián que resultó herido en ataque contra cárcel Villahermosa de Cali

    A través de Twitter el alcalde de Cali confirmó el fallecimiento del dragoneante Juan Davis Andulce.​

  • Preso
    Preso
    Foto: AFP, referencia
    Pacífico

    A la cárcel 2 presuntos integrantes de ‘primera línea’ que habrían asesinado a un policía en Cali

    Estas dos personas estaban gozando del beneficio de detención domiciliaria el cual fue revocado y fueron trasladados a un centro penitenciario.

  • Cárcel. Foto referencia AFP
    Cárcel. Foto referencia AFP
    AFP
    Pacífico

    Trasladarán 600 presos desde Cali a cárceles del país por congestión en estaciones de Policía

    El proceso iniciará el próximo lunes, 28 de junio, con más de 200 reclusos.

  • Alias El Mono.jpeg
    Alias El Mono.
    Suministrada.
    Pacífico

    Fiscalía envió a la cárcel a presunto autor material de la masacre de cinco menores en Llano Verde

    Durante la audiencia de imputación de cargos Gabriel Alejandro Bejarano, alias ‘El Mono’, de 34 años de edad, no aceptó la responsabilidad como autor material en la masacre.

  • 366624_carcel-inpec-afp_2.jpg
    carcel-inpec-afp_2.jpg
    Salud

    Interno de 70 años de la cárcel de Villahermosa de Cali falleció por COVID-19

    Con él ya son cinco las víctimas mortales que deja el virus en el centro penitenciario.

  • 367639_carcel_de_villahermosa_en_cali_0.jpeg
    carcel_de_villahermosa_en_cali_0.jpeg
    Salud

    Aumentan a 675 casos de COVID-19 en cárcel de Villahermosa de Cali

    Hasta ahora se reporta una persona fallecida por el virus en ese centro de reclusión.

  • 367639_carcel_de_villahermosa_en_cali_0.jpeg
    carcel_de_villahermosa_en_cali_0.jpeg
    Salud

    ¿Incontrolable? Hay cerca de 600 casos de COVID-19 en la cárcel Villahermosa, Cali

    Más de la mitad de las pruebas tomadas a los más de 6.000 reclusos del centro penitenciario han resultado positivas.

  • 367637_Cárcel de Villahermosa en Cali. Foto: BLU Radio
    Cárcel de Villahermosa en Cali. Foto: BLU Radio
    Salud

    Se incrementan casos de COVID-19 en cárcel de Villahermosa en Cali: ya son 528

    Los presos contagiados se encuentran aislados en el patio 10 de la prisión.

  • 366569_Cárcel de Villahermosa en Cali. Foto: BLU Radio
    Cárcel de Villahermosa en Cali. Foto: BLU Radio
    Salud

    Murió por COVID-19 pimer recluso de la cárcel de Villahermosa de Cali

    El hecho fue confirmado por el Inpec y se trata de la primer víctima mortal por culpa de coronavirus en este centro penitenciario.

