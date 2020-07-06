Blu Radio Cárcel Villahermosa de Cali
Cárcel Villahermosa de Cali
-
Intento de motín en cárcel de Villahermosa de Cali: dos personas resultaron heridas
En un video compartido en redes sociales se observa cómo varios de los reclusos se enfrentan entre ellos mismos e incluso con los integrantes de los grupos especiales del Inpec.
-
Murió guardián que resultó herido en ataque contra cárcel Villahermosa de Cali
A través de Twitter el alcalde de Cali confirmó el fallecimiento del dragoneante Juan Davis Andulce.
-
A la cárcel 2 presuntos integrantes de ‘primera línea’ que habrían asesinado a un policía en Cali
Estas dos personas estaban gozando del beneficio de detención domiciliaria el cual fue revocado y fueron trasladados a un centro penitenciario.
-
Trasladarán 600 presos desde Cali a cárceles del país por congestión en estaciones de Policía
El proceso iniciará el próximo lunes, 28 de junio, con más de 200 reclusos.
-
Fiscalía envió a la cárcel a presunto autor material de la masacre de cinco menores en Llano Verde
Durante la audiencia de imputación de cargos Gabriel Alejandro Bejarano, alias ‘El Mono’, de 34 años de edad, no aceptó la responsabilidad como autor material en la masacre.
-
Interno de 70 años de la cárcel de Villahermosa de Cali falleció por COVID-19
Con él ya son cinco las víctimas mortales que deja el virus en el centro penitenciario.
-
Aumentan a 675 casos de COVID-19 en cárcel de Villahermosa de Cali
Hasta ahora se reporta una persona fallecida por el virus en ese centro de reclusión.
-
¿Incontrolable? Hay cerca de 600 casos de COVID-19 en la cárcel Villahermosa, Cali
Más de la mitad de las pruebas tomadas a los más de 6.000 reclusos del centro penitenciario han resultado positivas.
-
Se incrementan casos de COVID-19 en cárcel de Villahermosa en Cali: ya son 528
Los presos contagiados se encuentran aislados en el patio 10 de la prisión.
-
Murió por COVID-19 pimer recluso de la cárcel de Villahermosa de Cali
El hecho fue confirmado por el Inpec y se trata de la primer víctima mortal por culpa de coronavirus en este centro penitenciario.