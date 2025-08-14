Caso abuso de dragoneantes del Inpec: Recap - programa completo del 14 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 14 de agosto:



Felipe Alzate, abogado de la reclusa presuntamente abusada por guardianes del Inpec, aseguró que la detención de estos guardias es un primer paso hacia la verdad, pero afirmó que la historia de su defendida está marcada por una cadena de abusos, negligencias y revictimizaciones.

Leonardo Silva, exagente de la DEA y experto en drogas, habló sobre la certificación que busca Colombia con Estados Unidos.

Cancillería abre investigación por trámite de residencia para Carlos Ramón González en Nicaragua.

Cartel de los Soles, ELN y Hezbolá, red criminal que opera entre Colombia y Venezuela, según informe de inteligencia.

Disidencias de 'Iván Mordisco' estarían detrás de atentado al representante Julio César Triana.


