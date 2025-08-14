Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Polémica Carlos Ramón González
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Caso abuso de dragoneantes del Inpec: Recap - programa completo del 14 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 10:50 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 14 de agosto:

  • Felipe Alzate, abogado de la reclusa presuntamente abusada por guardianes del Inpec, aseguró que la detención de estos guardias es un primer paso hacia la verdad, pero afirmó que la historia de su defendida está marcada por una cadena de abusos, negligencias y revictimizaciones.
  • Leonardo Silva, exagente de la DEA y experto en drogas, habló sobre la certificación que busca Colombia con Estados Unidos.
  • Cancillería abre investigación por trámite de residencia para Carlos Ramón González en Nicaragua.
  • Cartel de los Soles, ELN y Hezbolá, red criminal que opera entre Colombia y Venezuela, según informe de inteligencia.
  • Disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás de atentado al representante Julio César Triana.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos