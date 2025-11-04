Hombre murió ahogado mientras se bañaba en un charco de San Carlos, Antioquia

En San Carlos, Oriente antioqueño, las autoridades atendieron una nueva emergencia en el charco conocido como El Chispero, donde un hombre perdió la vida durante el puente festivo.

La víctima fue identificada como Ramón Antonio Arango Tabares, oriundo del municipio de La Ceja. Según información entregada por el Cuerpo de Bomberos de San Carlos, el hombre se lanzó a nadar y, tras varios intentos, no logró salir del agua.

El teniente Arnoldo Quintero, comandante de bomberos del municipio, advirtió que este charco es especialmente peligroso por su forma redonda y el fuerte caudal, por lo que hizo un llamado a los turistas y bañistas a extremar precauciones y asegurarse de saber nadar antes de ingresar al agua.

"Lo que nos contó la persona que estaba viendo ahí era que ya se había tirado varias veces, y a la tercera vez que se tiró ya no fue capaz de salir. la gente alrededor, solamente veía que el hombre pedía como auxilio, pero como que ellos no sabían nada y no se metieron en el momento y unos minutos después, el hombre ya había perdido la vida", relató Quintero.



Este es el tercer caso de ahogamiento registrado en lo que va del año en este mismo lugar, lo que refuerza el llamado de las autoridades a disfrutar de estos sitios naturales con responsabilidad y cuidado.