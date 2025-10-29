Caso UNGRD: Fiscalía acusó a César Manrique y otras siete personas por el entramado de corrupción

La corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) tiene varias líneas de investigación y una de esas tiene que ver con César Manrique, el exdirector de la Función Pública y quien hoy está prófugo de la justicia con una circular roja vigente en su contra.

Y es que, de acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, Manrique junto a otras 7 personas direccionaron presuntamente contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques, el suministro de plantas desalinizadoras y la adecuación de pozos de agua potable en La Guajira.

Uno de los contratos, suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú por 29.000 millones de pesos, presentó sobrecostos superiores a 11.000 millones.

La lista en esta línea de la investigación es larga, están: Édgar Eduardo Riveros, su hija Ana María Riveros y su cuñada Sonia Rocío Romero, quienes eran contratistas de la UNGRD. Además, el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri y Francisco Estupiñán quien fungió como asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista de la UNGRD Óscar Cárdenas.



Todo apunta a que César Manrique habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, a cambio de que los contratos derivados fueran adjudicados a oferentes específicos.

Cesar Manrique Foto: Facebook

Según ha informado la propia Fiscalía, Manrique junto a los 7 presuntos implicados, serán acusados por su presunta responsabilidad en la corrupción al interior de la UNGRD, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.