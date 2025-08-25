Publicidad

Intepol publicó circular roja contra César Manrique por caso UNGRD

Intepol publicó circular roja contra César Manrique por caso UNGRD

Con esta circular roja se busca hacer efectiva la orden de captura que hay contra César Manrique, involucrado en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Foto: X @cesarmanriques
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 07:46 p. m.

Este lunes, 25 de agosto, se conoció que la Intepol publicó una circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique, actualmente investigado por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Esto ocurre días después de que la Fiscalía le solicitara a Interpol tramitar esa circular, pues con esta se busca hacer efectiva la orden de captura que hay contra Manrique. Vinculado al caso de la UNGRD, se le dictó al exfuncionario una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Y es que cabe recordar que la orden de captura fue emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá, impuesta el pasado 29 de julio.

“En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol (…) aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha”, dice el documento.

Cabe recordar que la Interpol congrega a los cuerpos de Policía de un total de 196 países.

Por otra parte, el comunicado también hace referencia al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González. Según indica, la Fiscalía “espera respuesta de Interpol a la solicitud de notificación roja” en su contra, la cual fue solicitada el 4 de julio.

