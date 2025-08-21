Caso UNGRD: solicitan circular roja contra César Manrique, exdirector de Función Pública

La Fiscalía le solicitó a la Interpol tramitar circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, para hacer efectiva la orden de captura en su contra por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.

Además, la Fiscalía insistió a la Interpol para que emita la circular por Carlos Ramón González, quien hoy está asilado en Nicaragua pese a la orden de captura en su contra. Dice la Fiscalía que desde el 4 de julio hizo la solicitud y no ha obtenido respuesta.

Cesar Manrique Foto: Facebook

En desarrollo...