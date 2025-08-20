Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Caso UNGRD: fue aprobado el principio de oportunidad entre Fiscalía y Sneyder Pinilla

Caso UNGRD: fue aprobado el principio de oportunidad entre Fiscalía y Sneyder Pinilla

El exsubdirector de la UNGRD, condenado por el escándalo de corrupción de los carrotanques, se comprometió a entregar pruebas contra los implicados en el escándalo.

Fiscalía protegerá a exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien prendió el 'ventilador'
Fiscalía y exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien prendió el 'ventilador'
Foto:Montaje Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 04:39 p. m.

Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, confirmó el principio de oportunidad entre el exsubdirectore de la UNGRD y la Fiscalía.

"Hoy la verdad se abre paso para que los máximos responsables sean judicializados y sentenciados, pese a que algunos ya se encuentran prófugos. El principio de oportunidad es una herramienta que permite golpear a estas mafias enquistadas en el Estado", expresó moreno.

Sneyder Pinilla
Sneyder Pinilla, uno de los directivos de la UNGRD involucrados en el caso de corrupción.
Foto: suministrada

El abogado también volvió a pedir garantías y seguridad para proteger a Pinilla y su familia, para así seguir colaborando con la justicia en este entramado de corrupción que sacudió al Gobierno de Gustavo Petro.

En desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sneyder Pinilla

Fiscalía General de la Nación

UNGRD

Corrupción