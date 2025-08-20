Caso UNGRD: fue aprobado el principio de oportunidad entre Fiscalía y Sneyder Pinilla

Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, confirmó el principio de oportunidad entre el exsubdirectore de la UNGRD y la Fiscalía.

"Hoy la verdad se abre paso para que los máximos responsables sean judicializados y sentenciados, pese a que algunos ya se encuentran prófugos. El principio de oportunidad es una herramienta que permite golpear a estas mafias enquistadas en el Estado", expresó moreno.

Sneyder Pinilla, uno de los directivos de la UNGRD involucrados en el caso de corrupción. Foto: suministrada

El abogado también volvió a pedir garantías y seguridad para proteger a Pinilla y su familia, para así seguir colaborando con la justicia en este entramado de corrupción que sacudió al Gobierno de Gustavo Petro.

En desarrollo...