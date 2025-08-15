Caso UNGRD: el 26 de agosto se define si juez avala principio de oportunidad de Olmedo López

Apropósito de la solicitud del Gobierno nacional a Nicaragua de la extradición de Carlos Ramón González por escándalo de UNGRD, el abogado de Olmedo López, José Luis Moreno, detalló en Recap Blu una fecha clave para este caso y es el principio de oportunidad que podría tener su cliente con la Fiscalía.

El jurista explicó que la audiencia sobre este beneficio jurídico ya se llevó a cabo en dos jornadas, en las cuales la Fiscalía sustentó los argumentos para otorgarlo y las víctimas no se opusieron a la petición. Sin embargo, será el próximo 26 de agosto cuando un juez decida si avala o no el principio de oportunidad que permitiría a López convertirse en testigo clave dentro del proceso y garantizar su protección frente a represalias por sus declaraciones.

Moreno subrayó que su defendido ha sido el primer colaborador de esta red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aportando pruebas directas y testimonios verificados tanto por la Fiscalía como por la Corte Suprema de Justicia.

"Yo sí creo que cada palabra de Olmedo López fue un paso contra la impunidad y que las instituciones, las entidades correspondientes deben actuar de manera célere, eficiente para que los responsables de este entramado de corrupción lleguen y cumplan a la justicia y respondan los máximos responsables que están en este entramado de corrupción", dijo, destacando que la información entregada ha permitido imponer medidas de aseguramiento contra congresistas, altos funcionarios y ministros.

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Foto: Blu Radio

¿Qué pasará con Carlos Ramón González?

Sobre el papel de Carlos Ramón González, señalado por López como uno de los líderes del entramado de corrupción, el abogado expresó preocupación por la posibilidad de que este permanezca en Nicaragua bajo solicitud de residencia diplomática. Según Moreno, esta situación podría afectar la integridad del proceso, ya que su comparecencia es clave para esclarecer los hechos.

El abogado recordó que la Fiscalía puede emitir una orden de captura y, en caso de que González no regrese voluntariamente, el proceso dependerá del curso de la extradición solicitada por el Gobierno colombiano. Mientras tanto, López continuará con su colaboración, entregando documentos y pruebas que, según su defensa, han sido corroboradas y resultan esenciales para llegar a los máximos responsables del caso UNGRD.

Finalmente, Moreno aseguró que el reto de la justicia no solo será procesar a quienes participaron en los actos de corrupción, sino también garantizar que los colaboradores efectivos, como su cliente, reciban protección.

"Ese día vamos a saber si en Colombia hablar con la Fiscalía es un acto de justicia o es un acto de suicidio, en donde las personas que colaboran con la justicia realmente tengan una protección del Estado", concluyó el abogado.