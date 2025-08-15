León Fredy Muñoz responde a polémica por residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

El senador de la República y exembajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, se pronunció sobre la controversia que generó la residencia obtenida por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector de Inteligencia Nacional (DNI) Carlos Ramón González, en medio de la investigación que este enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En un comunicado, Muñoz explicó que su intervención como embajador se limitó a facilitar el ingreso de González a Nicaragua en un momento en que no existían medidas judiciales en su contra.

“Facilité su ingreso al país en el momento en que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía General de la Nación”, señaló.

El senador detalló que la primera solicitud de ingreso de González fue negada por las autoridades nicaragüenses debido a su condición de exdirector de Inteligencia. Posteriormente, este volvió a pedir autorización, y en esa ocasión Muñoz realizó las gestiones diplomáticas para permitir su entrada, tal como, asegura, lo habría hecho con cualquier connacional.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto: UNGRD y Alianza Verde

En cuanto a la permanencia de González en la sede diplomática, Muñoz fue enfático en que “su permanencia en la Embajada fue exclusivamente de visita” y que “no existió solicitud formal ni verbal de alojamiento permanente, ni gestión alguna encaminada a facilitar su radicación o residencia en Nicaragua durante mi periodo como embajador”.

También aclaró que no informó ni consultó este caso con la Cancillería ni con la Presidencia de la República, argumentando que esas actuaciones hacían parte de su labor diplomática ordinaria.

Muñoz precisó que su renuncia a la Embajada fue aceptada el 3 de febrero de 2025 para asumir su curul en el Senado, y que al momento de su salida “no existía ni se encontraba en curso ninguna gestión relacionada con Carlos Ramón González”. Por lo tanto, recalcó que cualquier hecho ocurrido en la misión diplomática después del 4 de febrero de este año “no me fue informado y mucho menos es mi responsabilidad”.

El exembajador reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso: “Mi trayectoria pública ha estado enmarcada por mi compromiso con la verdad. Estoy dispuesto a responder a cualquier requerimiento oficial para garantizar transparencia”.

Finalmente, hizo un llamado a manejar la información con prudencia: “Es necesario evitar especulaciones que puedan distorsionar los hechos”.

La declaración de Muñoz se da en un momento en el que la Fiscalía General avanza en las investigaciones sobre la red de corrupción en la UNGRD y en el que varias voces han cuestionado cómo González pudo gestionar su residencia en Nicaragua a pesar de estar vinculado a uno de los casos más sonados de la actual administración.