Petro se desmarca de Carlos Ramón González: "Entró al Gobierno como militante de Alianza Verde"

La polémica generada por una presunta injerencia del Gobierno en el trámite de renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González generó tensión entre el presidente Gustavo Petro y la precandidata a la Presidencia Claudia López, quien respondió al anuncio del mandatario de pedir a ese país entregar al exdirector del Dapre.

“¡Tras de ladrones, bufones! Primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora ‘se pide la extradición’. ¡Hipócrita! Traidor de la confianza de la gente y del anhelo de cambio”, escribió en X.

El presidente Gustavo Petro le respondió desmarcándose de Carlos Ramón González y asegurando que la corrupción al interior de su Gobierno proviene del núcleo político de López, haciendo referencia a la Alianza Verde.

Claudia López en Los informantes Foto: Los Informantes/Caracol Televisión

“Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al Gobierno. La señora Ortiz (exconsejera para las regiones, también vinculada al escándalo de la UNGRD) y el señor Carlos Ramón entraron en su condición de militantes de, en ese momento, su partido. El señor Iván Name, que es un rabioso opositor mío como usted, también pertenece al que era su partido. Al parecer, parte de los recursos robados a mi Gobierno y al pueblo fueron a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name, en su partido”, escribió el mandatario.

Petro insistió en que el exembajador León Fredy Muñoz no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón ni tampoco el Gobierno nacional. Agregó que será él mismo quien solicite su reintegro al país.

Cabe mencionar que González es muy cercano a ambos. En la Alianza Verde fue jefe y prestamista, además de impulsar candidaturas como la de Claudia López. En el Gobierno fue muy cercano al presidente Gustavo Petro por su pasado en el M-19, luego fue exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia,