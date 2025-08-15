Petro solicitará a Nicaragua entregar a Carlos Ramón González tras polémica por residencia

El anuncio lo hizo el presidente a través de un trino en su cuenta de X, en el que escribió: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

Este pronunciamiento llega luego de que el mandatario, en varias publicaciones, negara que su Gobierno hubiera hecho algún tipo de gestión para facilitar la renovación de residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD e imputado por la Fiscalía por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos el pasado 21 de mayo.

El presidente aseguraba que en la Cancillería de Colombia no existía ninguna solicitud de otorgamiento de residencia del señor Carlos Ramón González al Gobierno de Nicaragua.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto: UNGRD y Alianza Verde

Sin embargo, existe un documento de la embajada de Colombia en ese país, enviado el 21 de mayo de este año —día en que se imputó a González— y firmado por el encargado de negocios Óscar Muñoz, en el que explícitamente se hace dicha solicitud.

En el documento se lee: “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación con el estatus de residente del señor Carlos Ramón González, quien se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”.

La Cancillería ya adelanta una investigación en la Oficina de Control Interno por estos hechos.