Plenaria de Cámara acepta renuncia de Andrés Calle, investigado por caso UNGRD

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la renuncia de Andrés Calle, expresidente de esa corporación, investigado por el escándalo de corrupción de la UNGRD pues, presuntamente habría recibido un soborno por 1000 millones de pesos.

"Esta renuncia no busca evadir mi fuero judicial, pues a pesar de todos los acontecimientos espero poder demostrar inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia, y por ende no presentaré ni promover ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez natural", dice la carta que envió Calle a la Cámara.

Es importante recordar que recientemente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra el senador Iván Name y Andrés Calle, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Andrés Calle, capturado por el escándalo de corrupción en la UNGRD Foto: X @AndresCalleA

"Mis condiciones personales actuales, por todos conocida, me han conducido a decidir enfrentar mi proceso judicial alejado definitivamente del máximo honor de mi vida, pertenecer a esta digna corporación", agregó Calle en la carta enviada al Congreso.



De acuerdo con la investigación, Name y Calle habrían aceptado dádivas a cambio de impulsar en el Congreso reformas de interés del Gobierno nacional, a través de un presunto entramado de corrupción que involucraría recursos de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.

Esta es la carta completa de Andrés Calle: