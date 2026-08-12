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Según EE.UU., Colombia ofreció ser una sede de la coalición contra los carteles de las Américas

Hegseth destacó que Colombia cuenta con cientos de miles de integrantes en sus Fuerzas Militares y con décadas de entrenamiento y cooperación con Estados Unidos.

descertificación de Estados Unidos a Colombia
Relación entre Estados Unidos y Colombia
Foto: AFP
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Colombia podría convertirse en uno de los principales centros de operaciones de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), luego de que, según informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el Gobierno colombiano ofreciera al país como sede de dicho convenio.

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“Se ofrecieron a ser la sede o el centro de la A3C como su nuevo miembro. Tienen cientos de miles de miembros capaces en sus fuerzas armadas, décadas de entrenamiento con Estados Unidos, pero nunca habían visto un socio como el presidente Trump y este Departamento de Guerra. Por eso estamos entusiasmados de poder entrar rápidamente en los detalles, porque esa relación de militar a militar ha sido de larga data”, dijo Hegseth.

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El anuncio fue hecho este miércoles durante una reunión de la coalición en Ciudad de Panamá, luego de que el ministro de Defensa, Jorge Mora, oficializara la adhesión a la alianza en lo que se ha catalogado como un un paso adicional en el fortalecimiento de la cooperación militar entre Bogotá y Washington y la posibilidad de que el territorio colombiano sea utilizado como punto de coordinación de las operaciones de la coalición.

Hegseth destacó que Colombia cuenta con cientos de miles de integrantes en sus Fuerzas Militares y con décadas de entrenamiento y cooperación con Estados Unidos.

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Esas capacidades, sumadas a la ubicación estratégica del país, son algunos de los factores que podrían favorecer su elección como sede o centro de la A3C. Aunque el funcionario estadounidense habló de un “headquarters or hub”, todavía no se han conocido detalles sobre qué ciudad albergaría este centro, qué personal tendría, ni cuáles serían exactamente sus funciones dentro de la coalición.

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“Y con la incorporación de Colombia, y luego los cambios en Venezuela, que fueron posibles gracias a las capacidades del Ejército estadounidense, hemos cambiado. Por cierto, enfatizaría que Estados Unidos no tiene mejor amigo ni peor enemigo. No querrán meterse con nosotros cuando tenemos capacidades militares, pero cuando ocurre un problema, como en Colombia o Venezuela, somos los primeros en presentarnos”, aseguró el secretario de guerra.

Hegseth agregó que Colombia solicitó el apoyo del Departamento de Guerra de Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo y autorizó operaciones militares conjuntas. De concretarse el establecimiento de un centro de la A3C, esta infraestructura podría facilitar el intercambio de inteligencia, la coordinación logística, el entrenamiento y la planificación de operaciones entre las fuerzas de los países integrantes de la coalición.

La iniciativa también refuerza el papel que Estados Unidos pretende darle a Colombia dentro de su estrategia de seguridad para el hemisferio. Durante su intervención, Hegseth aseguró que Washington está dispuesto a movilizar capacidades como helicópteros Chinook, aviones C-17, expertos y suministros ante situaciones que requieran asistencia.

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