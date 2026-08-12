Colombia defiende su presencia en la alianza del gobierno Trump: no está en riesgo la soberanía

La decisión, anunciada este miércoles desde Ciudad de Panamá, fortalece la cooperación militar con Estados Unidos, pero, según el Ministerio de Defensa, no implica ceder el control de las decisiones de seguridad del Estado colombiano.

“La cooperación internacional fortalece y no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El Gobierno nacional continuará empleando todas las capacidades legítimas del Estado para recuperar y consolidar el control territorial, proteger a las comunidades, neutralizar las estructuras que amenazan a los colombianos y cerrar los espacios en los que prosperan las economías ilícita”, indicaron desde el ministerio a través de un comunicado.

Por su parte, insistieron que la alianza busca coordinar esfuerzos entre países del hemisferio para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional, mediante cooperación, intercambio de información y acciones coordinadas.

Con esta declaración, se busca despejar cualquier interpretación de que la participación de Colombia en la coalición pueda poner en riesgo su soberanía.



El Gobierno también sostiene que la participación colombiana responde a una realidad que trasciende las fronteras. El ministro Mora señaló que “las amenazas transnacionales no reconocen fronteras y ningún Estado puede enfrentarlas de manera aislada”.

Bajo esa premisa, Colombia pretende aprovechar la cooperación internacional sin dejar en manos de otros países la conducción de su política de seguridad.

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La alianza contempla compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la capacidad operacional frente a organizaciones criminales y terroristas. Colombia, además, ofreció sus capacidades y experiencia en materia de seguridad para apoyar los esfuerzos de la coalición en zonas estratégicas como el océano Pacífico y el mar Caribe.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP.

El gobierno colombiano busca así enviar un mensaje doble: mayor cooperación con Estados Unidos frente al crimen organizado, pero sin modificar el principio de que las decisiones sobre el territorio y la seguridad nacional corresponden al Estado colombiano. Insistiendo en que los acuerdos deberán desarrollarse conforme la legislación colombiana y a los mecanismos de cooperación vigentes entre ambos países.

Con su ingreso al Escudo de las Américas, Colombia se incorpora a una estrategia regional contra los cárteles y otras amenazas transnacionales. Para el Gobierno, el desafío será demostrar que una mayor coordinación militar con Estados Unidos puede traducirse en resultados contra el crimen organizado sin que ello implique una pérdida de autonomía.

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“Colombia tiene la voluntad, las capacidades y los aliados para enfrentar estas amenazas. Allí donde el terrorismo y el crimen organizado pretendan desafiar al Estado, encontrarán una Fuerza Pública fortalecida, una institucionalidad decidida y una cooperación internacional cada vez más efectiva”, puntualizaron.

