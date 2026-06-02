Secretaría de Salud pide revisar cuentas del Hospital de Caldas tras debate por millonaria deuda

Polémica por las cifras: Hospital San Vicente de Paúl de Caldas dice que Savia Salud le debe 8.000 millones y que por eso no le ha pagado a especialistas, pero en debate de control político de la Asamblea de Antioquia cuestionaron las cifras presentadas por el gerente. La secretaria de Salud departamental pidió que se revise el estado real del centro asistencial.

A pocos días del cese de actividades por parte de anestesiólogos que prestan sus servicios en el Hospital San Vicente de Paúl en el municipio Caldas, por deudas muy por encima a los cerca de 1.300 millones de pesos con algunos de los especialistas, durante una comisión accidental en la Asamblea de Antioquia se dio un polémico debate sobre las cifras de la entidad.

Según dijo el gerente del hospital, Juan Carlos Sánchez, desde el momento de la protesta de los médicos, una de las principales razones que explican las actuales complejidades financieras tiene que ver con la disminución en los recursos desembolsados en los últimos meses por parte de la EPS mixta Savia Salud. Indicó que los giros han presentado una disminución cercana al 55%, e incluso en algunos periodos no han alcanzado el 15% de lo facturado, generando una cartera con especialistas y proveedores que supera los 8.000 millones de pesos.

En palabras de la secretaria de Salud departamental, Alma Solano, falta claridad en las cifras que presentó el directivo ante los diputados, concejales de esa localidad y otros presentes en la sesión.



“El gerente hoy nos plantea que se encuentra a paz y salvo con todo y ahí sí le pido, señor gerente, a la comunidad que se revisen bien las citas. Porque en esa reunión que sostuvimos con los anestesiólogos, no solo los anestesiólogos tuvieron también los cirujanos, ginecólogos. Entonces, nos dijeron, "Sí, levantamos la prestación de servicio y garantizamos la atención del ambulatorio, pero eso no significa que nos encontremos a paz y salvo”, aseguró.

En medio del debate, Sánchez insinuó que la atención se estaba centrando en él como persona, algo que ya se había advertido desde el inicio del encuentro cuando se indicó que algunas preguntas incluidas en el cuestionario no tenían que ver con el tema central de la crisis financiera sino con aspectos personales del directivo.

"Las quejas, las PQRS, las felicitaciones que antes no se me decían hoy las tenemos. La inconformidad de algunos no dan relación ni muestra la realidad institucional. Yo quiero creer que esto no es una situación personal. Sin embargo, me cuesta que las apreciaciones sean tan dirigidas e incluso temerarias que hablen más como el desconocimiento técnico de la dificultad”, agregó.

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Volviendo a los médicos, el directivo indicó que la EPS ya saldó las deudas con los anestesiólogos en paro y estos reanudaron sus labores, pero que siguen procesos de conciliación con la participación de su agente interventora. Frente a ello, el diputado Jorge Correa aseguró que se debe hacer una revisión también sobre esta EPS, que recordemos recientemente fue devuelta por parte de la Supersalud a sus dueños originales: la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y Comfama.

“tampoco nos podemos desligar que hay unas situaciones como lo que hoy pasa con Savia Salud y demás que están afectando la cartera de del hospital como tal. Entonces, veremos y analizaremos cada uno de los temas”, aseveró Correa.

Por lo pronto, desde este centro asistencial elevaron solicitudes ante la Gobernación de Antioquia, la Dirección Seccional de Salud y el Ministerio de Salud, en búsqueda de alternativas que fortalezcan su sostenibilidad financiera, pues la entidad también presta sus servicios a pacientes de varios municipios del Suroeste del departamento.